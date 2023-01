Alienware x16 kombinuje až Core i9-13900HK a mobilní RTX 4090

CES 2023 přinesl novinky do mnoha různých oblastí. Vedle rozšíření desktopových procesorů i grafik do levnějších tříd než doposud to bylo především rozšíření mobilní sféry. Máme zde např. mobilní varianty procesorů Intel Raptor Lake vrcholící 24jádrovou variantou Core i9-13980HX, AMD má až 16jádrové mobilní Ryzeny mainstreamové grafiky s RDNA 3 , Nvidia do mobilní sféry přinesla architekturu Ada Lovelace až s GeForce RTX 4090 . A právě tyto novinky našly své místo ve vysoce výkonném herním notebooku. Volba začíná na 10jádrovém Core i7-13620H, pokračuje přes 14jádrové Core i7-13700H a končí až na 14jádrovém Core i9-13900HK s max. frekvencí 5,4 GHz. Na nejsilnější řadu procesorů HX se zatím nedostalo. I tak je potřeba uchladit procesory se 45W TDP, resp. 115W Max Turbo Power.