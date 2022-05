Alternativní rámečky pro LGA 1700 ukazují svůj přínos: až 10°C snížení teplot

V poslední době jde rovnou o kovové rámečky nabízené třeba firmami Thermalright či Thermal Grizzly , které nahrazují alespoň vrchní část mechanismu, jenž má za úkol zajistit procesor v patici LGA 1700. Alphacool Apex pak dokonce nahrazuje i zadní rámeček pod paticí, díky čemuž by se ani ona samotná neměla nijak deformovat.

V každém případě jsou ale tyto rámečky vytvořeny tak, aby se povrch heatspreaderu procesoru neprohnul, což se nedá říci o originálním mechanismu, který procesor přitlačí do patice jen ve dvou bodech na delších hranách, což jej pak obvykle deformuje a styčná plocha chladiče nemá šanci se dotknout přímo kovového povrchu přes co nejtenčí vrstvičku teplovodivého materiálu. Pak je odvod tepla přirozeně výrazně horší.

Pokud se nám něco takového přihodí, můžeme si pomoci tzv. lapováním, čili prostě a jednoduše zbroušením povrchu heatspreaderu tak, aby byl opět rovný. A asi není třeba zvlášť vysvětlovat, že tím automaticky přicházíme o záruku a že si nešikovným broušením můžeme spíše uškodit. Po zbroušení pak může obvykle následovat ještě vyhlazení plochy do zrcadlového lesku, díky čemuž můžeme docílit ještě lepšího odvodu tepla, zvláště když takto upravíme i samotný chladič či vodní blok a velice opatrně nakládáme s pastou.

Na serveru Igor's LAB , který se tomuto tématu věnoval jako jeden z prvních, byly testovány právě speciální rámečky firem Thermal Grizzly a Alphacool ve srovnání s prostou modifikací, která zmírňuje přítlak původního mechanismu ILM pomocí milimetrových podložek. Právě Thermal Grizzly ve spojení s chladičem Alphacool XPX Aurora dosáhl dokonce desetistupňového poklesu teploty. Naopak téměř žádné změny nenastaly v případě chladiče Corsair iCUE H150i, což ovšem nastalo nejspíše kvůli tomu, že styčná plocha jeho vodního bloku je vypoulená, což se dobře doplnilo s naopak prohnutým procesorem.

Znovu se tak ukazuje, že tu neexistuje jednoduché řešení. Koupí rámečků od firem jako Thermal Grizzly a Alphacool si sice neuškodíme (leda finančně), ale někdy ani nepřilepšíme. Je třeba myslet také na to, co ukrývá druhá strana rovnice, čili zpracování procesorového chladiče. Pokud se ale někdo rozhodne svůj procesor a chladič zbrousit a vyleštit pro dosažení co nejlepšího přenosu tepla, rozhodně by měl myslet i na to, aby se daný procesor po instalaci do patice neprohnul.

Dobré je na celé věci však snad jen to, že moddeři mají opět jednou co na práci, i když jde jen o nápravu toho, co natropil sám Intel.