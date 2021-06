AMD a 3nm výrobní proces: Ryzen 8000 a EPYC Turin

O procesorech Granite Ridge a Strix Point jsme mluvili nedávno a tehdy šlo o informace od leakera Broly_X1 . Nyní se ozval server ChinaTimes , který k tomu přidává také údaje o budoucích procesorech AMD EPYC generace Turin. Jedná se přitom o produkty, které budou následovat až po 5nm procesorech Ryzen 7000 Raphael (či jiných) a EPYC Genoa, čili se tu díváme do roku 2023 a možná i dál.

Letos to tak vypadá na rok, v němž bude AMD dále rozvíjet svou 7nm mikroarchitekturu Zen 3. Nastoupit by měly i nové Threadrippery se Zen 3 a také snad i nové desktopové Ryzeny a není vůbec vyloučeno, že budou obohaceny o novou V-Cache . Už nejednou jsme se ale dozvěděli, že přechod ze Zen 4 na Zen 5 by měl být rychlejší než v případě Zen 3 a Zen 4. Ale to se dá očekávat vzhledem k tomu, že se nových Zen 4 dočkáme až cca dva roky po Zen 3, možná necelé dva roky.

Design procesorů založených na Zen 4 má být dokončen někdy v průběhu druhého letošního čtvrtletí, ovšem o tom se AMD s námi na Computexu bohužel nepodělilo a už asi ani nepodělí, neboť prezentace Lisy Su je za námi. V tomto ohledu se tak předpoklad serveru ChinaTimes nepotvrdil, takže na nové oficiálně zveřejněné roadmapy si ještě musíme počkat. Už ale je načase je zveřejnit, neboť AMD nezveřejnilo nic o tom, jaká nastoupí bezprostředně příští generace procesorů Ryzen, a my tak s jistotou víme pouze to, že po Zen 3 přijdou 5nm Zen 4 a to je dost málo.

Kdy by ale mohla odstartovat výroba procesorů AMD 3nm procesem? Samotné TSMC chce začít s výrobou 3nm čipů v druhé polovině příštího roku a v masovém měřítku to bude až v roce 2023. Pokud tak AMD odstartuje produkci Zen 5 ještě v tom samém roce, budeme to moci považovat za úspěch.

Opět se tu přitom mluví o procesorech Granite Ridge, čili o příštích CPU Ryzen, zatímco Strix Point jsou záhadné čipy, jež mají míchat jádra Zen 5 a Zen 4D v heterogenní architektuře. Odpovídající serverové procesory EPYC se Zen 5 pak mají nést označení Turin podle dalšího z italských měst.



Jaké tyto procesory budou, to lze jen hádat, ale můžeme usuzovat, že AMD se chystá už více využívat pokročilé způsoby pouzdření, ostatně už letos přijdou na trh jeho vrstvené čiplety v dosud neupřesněných produktech . Potřeba kouskovat procesory či grafické a jiné čipy přitom bude spíše jen růst se zaváděním nových výrobních procesů, ale společně s tím budou nastupovat i moderní technologie, které z těchto kousků čipů efektivně vytvoří jeden funkční celek.

