AMD Instinct MI200: ještě letos a jako vícečipové řešení?

GPU Ponte Vecchio od Intelu se už ukázalo v celé své kráse. Skládá se z mnoha samostatných čipů pospojovaných v jeden celek, a to jsme přitom ještě ani neviděli čtyřdlaždicové řešení. Společnost AMD jsme také brali jako průkopníka pokročilého pouzdření výkonných čipů a zvláště pak GPU, v nichž už před řadou let začala využívat paměti HBM. GPU Fiji či Vega se samozřejmě ještě nedají označit za pravá MCM nebo vícečipová řešení, ale právě to by měly představovat už karty Instinct MI200 chystané na tento rok a AMD je bude potřebovat.

Víme totiž, že Ponte Vecchio se má uplatit také při vstupu firmy Intel do éry exascale, čili pro stavbu nového počítače, který bude mít výkon už v řádu exa. Jde pochopitelně o superpočítač Aurora, pro nějž si ovšem AMD připravuje ještě výkonnější konkurenci v podobě dvou systémů, a sice Frontier a El Capitan.

Konkrétněji je to Frontier pro Oak Ridge National Lab tvořený procesory AMD EPYC a Radeon Instinct MI200 (1,5 ExaFLOPS) a pak tu je El Capitan pro Lawrence Livermore Lab s Epyc "Genoa" a další generací GPU s CDNA (2 ExaFLOPS). Čili o MI200 dávno víme a dnes se ukazuje to, co se dalo očekávat, a sice že půjde rovněž o vícečipová řešení, což už si zřejmě vyžádají okolnosti, a sice nutnost vysokého výkonu čipů tvořených pokročilým procesem, kde už může být velký problém tvořit potřebné monolity.

Instinct MI200 by měl obsahovat dvakrát více jader než Arcturus, čili 7nm čip CDNA první generace se 7680 Stream procesory a 32 GB paměti HBM2. Pak tedy skutečně není divu, že se o MI200 už píše jako o MCM akcelerátoru, se kterým se mimochodem počítá i pro superpočítačovou platformu HPE Cray EX.

Akcelerátory MI200 by měly být určeny pro AMD Trento, čili zatím neznámou rodinu serverových procesorů EPYC a lze počítat s tím, že půjde o úzce provázaný hardware z hlediska datového propojení ( Infinity Architecture ). Dříve se ovšem ve spojení s MI200 mluvilo ještě o EPYC "Milan" a je pravděpodobné, že Trento v zásadě budou Milan, jen nějakým způsobem upravené.

Čili jednoduše řečeno, procesory AMD Trento (EPYC) a akcelerátory Instinct MI200 mají tvořit hlavní výbavu superpočítače Frontier, který by se měl alespoň začít stavět ještě letos.



