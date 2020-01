AMD Navi 12 spatřeno s 36 CU, ukazuje se i Navi 12 Lite

O grafických kartách Radeon RX 5600 XT se skutečně nedávno ukázal jako karta vybavená 36 CU, čili 2304 Stream procesory, což ji řadí na úroveň Radeonu RX 5700. Pak by bylo logické, aby AMD zde opět využilo GPU Navi 10, ostatně rozjetí výroby takového čipu na 7nm technologii není nic levného. Tudíž by se dalo soudit, že AMD nebude zbytečně utrácet, aby na trh přineslo nové GPU, které ale nabídne stejnou výbavu jako karta založená na starším Navi 10. Ale vypadá to tak

Dle výpisu z Compubench by se sice mohlo zdát, že jde o čip vybavený jen 18 jednotkami CU, nicméně jde o počet WGP, čili RDNA Workgroup Processor a tento počet je třeba vynásobit dvěma, abychom získali počet CU, čili 36 a to dělá 2304 Stream procesorů. Už je také známo, že za GFX1011 se ukrývá Navi 12, respektive plná verze i verze Lite. Čip AMD 69B0:71 tak bude očividně plná verze.

Zajímavá je také informace o taktu jen 1144 MHz, nicméně dle specifikací od ASRock má mít Radeon RX 5600 XT základní takt 1235 MHz, a to ještě nemusí jít o referenční, takže to už není takový rozdíl a daný test mohl proběhnout ještě s využitím testovací verze karty s nižšími takty.

Pokud si tedy AMD připravilo zbrusu nové GPU s 36 CU a nepoužilo pro ně osekanou Navi 10, vypadá to, že to bude nasazeno na více SKU a že lze očekávat ještě Radeon RX 5600 se slabší výbavou. Ten ale nemusí nutně dorazit do maloobchodů nebo na všechny trhy, takže uvidíme, a to doufejme již v pondělí v noci