AMD Navi 31: čipletová grafika se 160 jednotkami CU?

Právě hi-end GPU AMD Navi 31 by mohlo být od této firmy první, které nebude založeno na monolitickém čipu, ale na dvou spojených čipech. Dá se však očekávat, že ještě dříve s takovým řešením přijde Intel v podobě Xe-HP, které využijí až čtyři propojené čipy a Intel je už loni ukázal ve stádiu prototypů.

Běžné zákazníky ale něco takového nemusí z hlediska vlastní potřeby moc zajímat, neboť půjde o serverové akcelerátory a ne o desktopovou grafiku. Navi 31 od firmy AMD by ale jí být mohla, respektive měla, i když je zřejmé, že pak půjde o absolutní hi-end a nástupce dnešní RX 6900 XT. Zaostávat by naopak mohla NVIDIA, která plánuje vícečipové grafiky generace Hopper , ale před ně se dle nejnovějších informací mají vtlačit ještě stále jednočipová řešení Lovelace. Anebo Hopper přijdou na trh nezávisle na Lovelace a třeba ještě dříve, to je samozřejmě také možnost.

AMD už rozděluje svá GPU na větve RDNA a CDNA, díky čemuž bezpečně víme, že grafické čipy s RDNA 3 budou určeny právě i pro herní karty, respektive pro grafické karty, zatímco čipy s CDNA jsou určeny pro (grafické) akcelerátory, které neumí či nemusí umět zpracovávat grafiku a slouží pro výpočty. Navi 31 jako zástupce RDNA 3 by tak měl jít do grafických karet a nyní se objevuje informace, že půjde o čip nebo čiplet tvořený 80 CU a vrcholný model GPU bude mít takové dva. Čili v takovém případě by GPU nabídlo celkem až 10.240 jader, neboli dvojnásobek dnešního Radeonu RX 6900 XT.

Dobře víme, že AMD dokáže využít vícečipová řešení a právě ta by se mohla skrývat pod oním záhadným označením "Advanced Node", které se může týkat právě pokročilých způsobů pouzdření. Je pravděpodobné, že AMD v tomto případě využije technologie firmy TSMC, které se schovávají pod souhrnným označením 3DFabric . Konkrétně jde například o Chip-on-Wafer-on-Substrate (CoWoS), Integrated Fan Out (InFO-R), Chip on Wafer (COW) a Wafer-on-Wafer (WoW). A pak tu máme i nedávný patent firmy AMD s čipletovými grafikami

Čili pokud by Navi 31 opravdu mělo využít dva propojené GPU čiplety, pak by šlo uvažovat i o návratu pamětí typu HBM. Ostatně grafika se 160 jednotkami CU bude jistě potřebovat vysokou datovou propustnost a když už budou v GPU zapouzdřeny dva čiplety, proč by vedle nich nemohly být na stejném interposeru ještě paměti? Odpověď může být jednoduchá: protože náklady na takové řešení budou astronomické vzhledem k už tak nákladnému využití dvou velkých čipletů. Nechme se překvapit.



Ceny souvisejících / podobných produktů: