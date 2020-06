AMD popírá odsunutí procesorů Zen 3, přijdou včas

Dalo se očekávat, že společnost AMD se možná ozve a bude komentovat zprávu serveru Digitimes o zpoždění procesorů Zen 3 , respektive o jejich úmyslném odložení do příštího roku kvůli tomu, že Intel má aktuálně představovat jen slabou konkurenci a také kvůli tomu, že aktuální Zen 2 se prodávají dobře a není třeba je tak brzy nahrazovat další generací.

Společnosti AMD by takový přístup nebyl podobný, ostatně ta zvláště v posledních letech ukazuje, že se snaží udržovat vysoké tempo vývoje bez ohledu na možnosti a schopnosti konkurence a má také svůj plán, který by asi nebylo radno měnit jen kvůli tomu, že aktuální produkty představují dostačující nabídku. To ale platí snad pro všechny firmy pohybující se ve vysoce konkurenčním prostředí.

Nyní se tak AMD ozvalo serveru techPowerUp , a to prostřednictvím oficiálního telefonního hovoru mluvčího firmy. Ten uvedl, že zprávy o zpoždění procesorů Zen 3 jsou nepřesné a rovněž byla odmítnuta i informace, že tato generace bude založena už na 5nm procesu , čili to si už můžeme také definitivně škrtnout, i když tomu se dalo věřit ještě mnohem méně. Obě zprávy přitom pochází od tchaj-wanského serveru Digitimes, který vždy platil za zdroj spolehlivých informací, a tato pověst tak nyní utržila dva hluboké šrámy.

Mluvčí AMD dále potvrdil, že údaj o vypuštění Zen 3 v roce 2020 není pod informačním embargem. Byla ovšem řeč o Zen 3 v podobě serverových Milan, nebo o Zen 3 coby desktopových Vermeer? I na to máme odpověď, neboť dle techPowerUp byl hovor realizován díky manažerům z klientské divize firmy, kteří chtěli mluvit čistě za svůj produktový segment a ten se serverových procesorů netýká. Na mobilní Zen 3 je ještě brzy, a tak zbývá pouze jedno, a to desktopové Vermeer.



