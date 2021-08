AMD přidalo do linuxového kernelu 17 nových ID Navi 2X: 6nm refresh?

Na konci tohoto roku už má výstup procesu N6 tvořit téměř polovinu 7nm třídy technologií, čili bude přinejmenším stejně významný jako N7. A dále se dozvídáme, že "D0 performance" je na stejné úrovni jako N7, což znamená, že oba mají víceméně stejnou výtěžnost.

O vlastnostech procesu N6 toho moc nevíme, ale známe alespoň tranzistorovou hustotu. Ta v případě N7FF dosahuje 96,5 milionů tranzistorů na čtverečný milimetr, zatímco N6 nabídne 114,2 milionů, čili stejně složitý čip bude o cca 15 procent menší a o to se jich na jeden wafer vejde více. N6 tak má potenciál zvýšit počet čipů, které AMD bude mít k dispozici.

Také je tu otázka, jak to bude s využitím staršího procesu N7, respektive zda půjde o přesun na N6, nebo o využití nových kapacit N6, což je důležité z hlediska celkové výrobní kapacity. Nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby si AMD ponechalo starší kapacity a získalo navíc nové, nicméně víme, že N6 má být designově kompatibilní s N7, což jednak usnadní vývoj čipů založených na die shrinku starých verzí, ale pak je také pravděpodobné, že TSMC prostě "jen" postupně předělá 7nm kapacity na 6nm, o čemž ostatně svědčí i graf nahoře, kde se prostě N6 zakusuje do kapacit procesu N7. V každém případě proces N6 už využije EUVL na rozdíl od N7.

I tak by ale AMD mělo získat vyšší kapacity alespoň díky vyšší tranzistorové hustotě a nový záznam o dalších PCI ID spojených s generací RDNA2 naznačuje, že může přijít refresh dnešních Radeonů RX 6000. Ostatně právě na něj se může chystat NVIDIA se svými chystanými kartami RTX 3000 SUPER a pokud se v tomto nemýlíme, rozuzlení přijde asi během lednového CES 2022.

Využít 6nm proces právě pro velké grafické čipy bude mít rozhodně svůj smysl právě kvůli možnosti získat větší počet GPU. Ovšem dříve se mluvilo také o 6nm procesorech Zen 3+, takže ještě uvidíme, o co všechno půjde. Proces N6 by už pro účely firmy AMD měl být připraven, neboť od začátku tohoto roku jeho kapacity výrazně rostou.

