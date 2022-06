AMD Radeon RX 6700: až o 10 procent vyšší výkon než RX 6650 XT

Je pravda, že se doposud objevily jen dvě verze Radeonu RX 6700, a to základní a Pulse of firmy Sapphire AMD však už toto SKU zařadilo do své nabídky , takže by se brzy mohly objevit i verze od firem jako PowerColor, MSI či dalších. Je však zřejmé, že tu vše neprobíhalo jako obvykle, neboť původně pojmenovaný Radeon 6700 byl přejmenován na Radeon RX 6700 a nyní se ukázalo , že existují i dvě verze ovladačů, z nichž ta novější nabízí výrazně vyšší výkon.