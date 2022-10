AMD Radeon RX 7900 XT má prý přinést 2× vyšší výkon a 20GB paměti

Představení nových GeForce RTX 4000 už máme za sebou, nyní nás čekají nové. Jejich představení má proběhnout za necelé 2 týdny, konkrétně 3. listopadu . Dá se tak předpokládat, že se i objeví zvýšené množství nejrůznějších úniků. Známý leaker Greymon55 se nechal slyšet, že rastrovací výkon by u čipu Navi 31 měl vzrůst na dvojnásobek a v případě Ray-Tracingu by to mělo být ještě více. Další informací je také to, že Navi 31 bude k dispozici ve více variantách, nejen jako plnohodnotný čip, ale také jako ořezaný. V prvním případě by mělo jít o Radeon RX 7950 XT, v druhém o RX 7900 XT.