AMD RDNA 4 má údajně běhat na 3,5 GHz a nabídnout 2× vyšší výkon

Dozvěděli jsme se nějaké zákulisní informace nejen o připravovaných grafických kartách Nvidia GeForce RTX 5000 , ale máme tu i zvěsti o konkurenční architektuře AMD RDNA 4, která by se měla objevit v nových Radeonech RX 8000. To ještě hodně dlouho potrvá, takže uvedené informace musíme brát s rezervou jako kombinaci úniků i dohadů. O informace se nám postaral leaker RedGamingTech, který říká, že by se počet ALU jednotek měl zachovat na 128 ALU na CU (tady asi myslel na WGP), počet CU by měl vzrůst z 96 až na 144, celkem tedy 9216 shaderů. Zatímco jádro se má vyrábět 3nm procesem u TSMC, paměťové chiplety by měly dostat 4nm výrobní proces.

Navi 41 by měla dostat paměti GDDR7, nicméně zde není jasné, zda ve formě 4 MCD s kapacitou 32 GB, nebo zda budou karty k dispozici ve dvou variantách s 24 a 48 GB GDDR 7 s 6 MCD. Spolu se zvýšeným taktem na zhruba 3,5 GHz mají tyto karty v FP32 dosahovat obrovského výkonu až 129 TFLOPS. Připomeňme, že stávající Radeon RX 7900 XT má 61,42 TFLOPS, zatímco GeForce RTX 4090 se dostala na 82,58 TFLOPS. Také nezapomeňme na to, že u RDNA 3 se hovořilo, že poběží na 3 GHz, čemuž jsou standardní karty hodně vzdáleny a přetaktované varianty se

Má se dostat na Infinity Cache 3. generace a systém WMMA (Wave Matrix Multiply-Accumulate) V2, který výrazně zvýší výkon, takže ten by se měl na CU zdvojnásobit. Pokud se nám ale má zvýšit počet CU o polovinu, takt se zvedne skoro o polovinu, a ještě se zde má díky nové verzi WMMA zvýšit výkon 2násobně na CU, pak je velkou otázkou, o jakém zrychlení a v jakých úlohách to tu vlastně mluvíme. Výkon na watt by se měl zlepšit o 50-60 %, což opět napovídá, že se zvýší spotřeba (protože výkon má vzrůst více). Předpokládá se využití sběrnice PCIe 5. Její rychlost je dostatečná a PCIe 6 patrně ještě nebude připravená.

Nová Navi 42, která zamíří do mainstreamu, by se měla dostat na 96 CU a 6144 shaderů, které má dnes RX 7900 XTX. Při taktech kolem 3,5 GHz se počítá s výkonem 86 TFLOPS, tedy nad úrovní dnešní "bestie" RTX 4090. Velkou otázkou je slabší řada Navi 43. Ta se má dostat na 48 CU a 3072 shaderů, výkon by měl dosahovat 43 TFLOPS. Zatím tu není jasné, zde půjde o monolitický design, nebo zda i nejslabší člen řady už přejde na chipletový design a obdrží dvě MCD.