AMD RDNA 5 má být pro GPU jako Zen pro CPU, zbrusu novou architekturou

AMD se v oblasti grafických karet poslední dobou až tak moc nedaří. Architektura RDNA 3 se ukázala být spíše méně efektivní než konkurenční Ada Lovelace a sahá do svým maximem jen do nižšího high-endu. V tom vyšším nemá na řešení Nvidie odpověď. Na druhou stranu boduje rozumnějšími cenami a v některých kategoriích také větším množstvím paměti. Blíží se RDNA 4, nicméně ta vypadá, že rozdíl mezi AMD a Nvidií spíše ještě zvýší. Tady se totiž s high-endovým čipem nepočítá vůbec a maximem má být vyšší mainstream. Hlavním výhodou má být nadále příznivější cena např. díky využití levnějších a pomalejších pamětí GDDR6 místo GDDR6X, výrazně by se ale mělo zapracovat na výkonu v ray-tracingu . Proslýchá se však, že toto vše by se mohlo změnit u RDNA 5 a blížící se RDNA 4 by měla být jen jakousi překlenovací architekturou.

Poslední neoficiální informace od obvykle spolehlivých leakerů totiž mluví o tom, že RDNA 5 by mohla být pro AMD v oblasti GPU něčím podobným, čím byl Zen v oblasti CPU. Mělo by jít o zbrusu novou architekturu vyvinutou od základu a dokonce se mluví o tom, že by mělo jít o natolik jinou záležitost, že se možná vůbec nebude jmenovat RDNA. Vzhledem k tomu, že označení architektur s xDNA používá AMD i u dalších produktů (výpočetní CDNA a XDNA pro AI), nezní to příliš pravděpodobně, vyloučit to ale nelze.

AMD se rovněž chce více soustředit na schopnosti svých karet v oblasti AI, takže stejně jako u Ryzenů máme Ryzen AI, možná u Radeonů budeme mít Radeon AI. Na něco takového si ale musíme ještě nějakou dobu počkat. RDNA 5 (nebo jak se novinka bude jmenovat) na sebe totiž nechá čekat minimálně do konce roku 2025 nebo začátku roku 2026.