AMD RSR slibuje až 70% nárůst výkonu a univerzální kompatibilitu, přijde brzy

AMD RSR, neboli Radeon Super Resolution , bude v podstatě to samé co FSR (FidelityFX Super Resolution), ovšem s univerzální funkčností na úrovni ovladačů, čili ze strany her by neměla být nutná žádná podpora a jde pouze o to, aby daná hra uměla běžet v exkluzivním režimu celé obrazovky (full-screen mode). Nyní je nutné, aby FSR podporovaly jednotlivé hry, a to dle starších informací především kvůli tomu, aby se předešlo problémům s nesprávným renderováním různých menu a obecně uživatelského rozhraní.

AMD nyní sděluje další podrobnosti o funkci Radeon Super Resolution (RSR), kterou přinesou ovladače 2022 Radeon Software Adrenalin, jež byly slíbeny na tento kvartál, čili by měly dorazit do konce března. Dříve ale byla slíbena už na leden, ale to samozřejmě může ještě dopadnout.

Dále se dozvíme o nárůstu výkonu, čili FPS, až o 70 procent, což bylo předvedeno konkrétně na MMO titulu Warframe. To samozřejmě samo o sobě nestačí, a tak je třeba doplnit, že jde o upscaling obrazu z renderovacího rozlišení 1440p na cílové rozlišení Ultra HD/4K. Co se týče kvality, nedá se očekávat, že by se nějak lišila od výsledku, který zajistí technologie FSR, když RSR je v podstatě to samé, jen s výhodou univerzální funkčnosti.

Dalo by se tak říci, že AMD nabídne alternativu k DLSS, která sice nebude dosahovat stejně kvalitních výsledků, ale zato bude mít obrovskou výhodu ve své univerzalitě. Ovšem právě NVIDIA má svou vlastní obdobu RSR, a sice technologii NVIDIA Image Scaling . Tu ale bude asi těžko prosazovat tak silně jako svou DLSS.

Co se týče hardwarových omezení pro RSR, ta zatím zůstávají, čili budeme potřebovat grafiku RDNA či RDNA 2, což představuje generace Radeon RX 5000 a RX 6000 a mohlo by se to týkat i nových APU s RDNA 2. AMD ale v tomto ohledu mluví o aktuálním stavu k lednu tohoto roku, což napovídá, že by se podpora mohla rozšířit i o starší karty/APU jako Polaris či Vega a evidentně jde hlavně o ovladače. Ostatně pokud takový Radeon RX 580 podporuje FSR, není asi důvod, proč by nemohl nabídnout i RSR.



