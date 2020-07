AMD Ryzen 7 4700G přetaktován na 4,8 GHz na všech jádrech

Na osmijádrové APU s oficiální cenou kolem 150 USD můžeme pochopitelně zapomenout, ostatně s takovým může mít problém i Ryzen 7 3700 , pokud jde o základní nastavení a nyní tu máme opět příklad, že to asi nebude vůbec špatné ani s přetaktováním. Naposledy to byl Ryzen 7 4700G na 4,75 GHz se standardním chlazením a nyní tu máme stejný model s taktem 4,8 GHz, a to rovněž napříč jádry. Vypadá to tak na taktovací potenciál, který je na dnešní dobu spíše výjimečný.

Ryzen 7 4700G tak byl nově přetaktován na 4,8 GHz na všech osmi jádrech, a to s využitím pamětí DDR4-4400, pochopitelně na platformě AMD B550. Je to ale bohužel opět ITCooker jako očekávaný zdroj těchto informací. Bohužel proto, že půjde nejspíše o ten samý kus APU a my bychom raději viděli někoho jiného s jiným kouskem, který by ukázal takový taktovací potenciál, což by mohlo lépe ukázat na to, co očekávat od nových Renoir.

Screenshoty z utility CPU-Z nám pak potvrdí základní specifikace modelu Ryzen 7 4700G, jenž má mít turbo 4,45 GHz a základní takt 3,6 GHz, dále dvakrát 4 MB L3 cache plus osmkrát 512 kB L2 cache. Právě jen čtvrtinová kapacita L3 cache je jediný podstatný rozdíl v hlavních specifikacích oproti procesorům Matisse, ovšem s tím, že ty jsou rozděleny na dva čipy, zatímco Renoir je monolit s lepšími latencemi.

Uvidíme pak, co na 65W čipech předvede integrovaná Vega s maximálně 8 CU (512 Stream procesorů) na taktu až 2100 MHz. Takové grafice jistě velice pomohou paměti, jaké použil i ITCooker, čili DDR4-4400, ovšem rozhodně ne každý si dopřeje takový luxus, který může být vedle APU vzhledem k ceně až nesmyslný. Bude tak třeba hledat kompromis s ohledem na výkon a cenu, ale to se bude moci lépe řešit až poté, co AMD vypustí nové procesory na trh. A to už nebude dlouho trvat.

Co se týče posledního taktovacího pokusu, pak ten ukázal, že výsledný takt 4,815 GHz už byl asi opravdu příliš a lze to brát skutečně jen jako pokus o maximální přetaktování v rámci možností. Ty byly dány použitým chlazením v podobě 360mm radiátoru ponořeného v ledové vodě. Vypadá to tak, že 4,8 GHz už může být pro Renoir hranice mezi reálným přetaktováním a krátkodobými pokusy.

Ostatně v jiném pokusu, kdy APU bylo přetaktováno "jen" na 4,615 GHz, dokázalo v benchmarku CPU-Z pokořit i Ryzen 7 3700X s rozdílem 11 % (jedno vlákno) a 15 % (více vláken) a takové přetaktování vypadá vcelku dosažitelně. Vedle toho ITCooker ukázal i běh pamětí DDR4 na fyzických 2200 MHz (DDR4-4400) s 2200MHz FCLK (1:1).

Ceny souvisejících / podobných produktů: