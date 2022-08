AMD Ryzen 7000 už za pár hodin: sledujte stream 30. srpna v 1:00

Dlouho očekávaná událost se blíží. AMD už za pár hodin představí několik důležitých novinek. Bude to nová procesorová architektura, spolu s tím budou představeny nové procesoryna ní postavené a po dlouhé době to bude také změna patice. Nové procesory budou využívat. Uvedení proběhne 29. srpna 19:00 ET, což přepočteno na náš čas znamená 30. srpna v 1:00 ráno. Kdo tak dlouho vydrží vzhůru, může sledovat uvedení novinek jako první (v tomto musíme pochválit Apple, který má své keynote v 10:00 PT , tedy v pro nás mnohem lidštějších 19:00). Stream bude možné sledovat např. na YouTube kanále společnosti AMD