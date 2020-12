AMD uždibuje Intelu další kus podílu na Steamu

Steam má vysokou setrvačnost a jeho průzkumy jsou ovlivněny i tím, že jde o účty uživatelů, které rozhodují a ne o samotné sestavy. Nicméně i to má svou hodnotu, neboť se pak ukazuje, na čem uživatelé Steamu opravdu hrají, ať už jde o člověka s vlastním počítačem, na který si nenechá sáhnout, nebo o sestavu v kavárně či herně.

AMD už dlouho Intelu užírá podíl na Steamu a nyní se dostalo na 26,91 procent, takže za dva měsíce jde o další cca 2 procenta a to rozhodně není tak mírný postup, jak by se mohlo z grafu zdát. AMD má navíc slušné vyhlídky na to, že tento trend bude pokračovat, a to alespoň v průběhu dalšího roku.

Intel si na jaro chystá nové Rocket Lake-S, o nichž dnes už víme dost na to , aby bylo zřejmé , že novým Ryzenům asi moc nezatopí. A kdyby snad přišlo nějaké překvapení, pak AMD má jistě možnost jít s cenami Ryzenů 5000 níž vzhledem k tomu, že ty oproti starším modelům přišly na stejném procesu se stejnými počty jader, a přitom o 50 dolarů dráž.

V druhé polovině roku už bude čas na Intel Alder Lake-S, jejichž výkon je zatím ve hvězdách, ovšem ty už budou soupeřit spíše s 5nm procesory Zen 4. AMD tak má potřebnou hybnost k tomu, aby ve svém trendu na Steamu pokračovalo. A co grafické karty?

I tam pokračuje nastolený trend, v němž Pascaly už ztrácí, ovšem jejich náskok byl takový, že na předních třech místech stále ještě odolávají i Turingům. GeForce GTX 1060 navíc ještě bude odolávat dlouhé měsíce, než ji z výšin sesadí nějaká jiná populární karta, ale vypadá to, že žádný nový kandidát na tak oblíbeného nástupce tu zatím není.



