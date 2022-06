AMD zveřejnilo kód FidelityFX Super Resolution 2.0, AI prý vůbec není třeba

FidelityFX Super Resolution 2.0 už představuje kvalitativně mnohem lepší řešení než první verze, ale na druhou stranu nefunguje univerzálně, respektive vyžaduje podporu ze strany her. Jde tu o podobný vývoj jako v případě DLSS 1.0 a 2.x, přičemž výsledky FSR 2.0 a DLSS 2.x jsou z hlediska kvality srovnatelné. A že AMD ve svém FSR 2.0 nevyužívá strojové učení, může nyní tvrdit, že to je v tomto případě značně přeceněné.

NVIDIA nám přitom už mnohokrát ukázala, co dokáže strojové učení v případě úpravy obrazových dat. Je například schopno odstranit z fotografií velice silný šum , přičemž v případě her umí DLSS 2.0 v podstatě rekonstruovat obraz, jehož části ve výchozích snímcích v nízkém rozlišení často ani nejsou vidět. Může jít třeba o dráty daleko v pozadí a výsledek pak může vypadat dokonce i lépe než ve vysokém nativním rozlišení. DLSS přitom trénuje právě na snímcích hry pořízených ve velice vysokém rozlišení, takže to mohlo vypadat, že ona AI přísada je tu v podstatě nezbytná. FSR 2.0 ale ukázalo , že není.

AMD nyní ohlásilo zveřejnění zdrojového kódu technologie FSR 2.0 na GPUOpen ve snaze zcela otevřít tuto technologii pro volné využití. Právě to bude její velká výhoda oproti DLSS plus samozřejmě to, že není zapotřebí žádný zvláštní hardware, jako jsou v případě GeForce jádra Tensor.

Čerstvě jsou nabízena veškerá API a knihovny, které jsou zapotřebí k integrování FSR 2.0 do her založených na DirectX 12 či Vulkanu. Pokud jde o DirectX 11, o tom se ještě v AMD bude diskutovat.

Pokud jde o implementaci a její složitost a náročnost na čas, stále platí tato již dříve zveřejněná časová osa, dle níž postačí jen několik dní v případě her, které již podporují DLSS 2.x. Trošku déle to bude trvat u her založených na Unreal Enginu 4 či 5 s pluginem FSR 2.0 a pro ostatní je výhodou alespoň podpora Temporal Anti-Aliasingu.

Co se týče AI či strojového učení, právě na GPUOpen se dočteme, že to dle AMD není nezbytné pro dosažení vysoké kvality upscalovaného obrazu a často se využívá jen pro vytvoření obrazu ve vyšším rozlišení na základě předchozích snímků, což znamená, že tu není žádný AI algoritmus, který by rozpoznával tvary či objekty. AMD tím pochopitelně útočí na své konkurenty, neboť vedle NVIDIE chce i Intel využívat strojové učení ve svém XeSS.