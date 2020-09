Americká vláda se zaměřila na Epic i Riot Games kvůli vazbám na Tencent

Jedna z námitek lidí, kteří opovrhují snahou firmy Epic Games protlačit se mezi důležité herní platformy, je kromě používaných praktik (exkluzivity) právě i to, že Tencent vlastní 40 % celé firmy. Právě koupě tohoto podílu v roce 2012 navedla Epic Games na cestu vedoucí ke hrám coby službě (Games as a service), což lze vidět zvláště na Fortnite. A díky Fortnite zase Epic získal dost prostředků k tomu, aby mohl více prosazovat svůj Unreal Engine a především aby mohl spustit obchod Epic Games Store a s ním šlapat na paty Steamu pomocí exkluzivit a pravidelně nabízených her zdarma.

Americká Komise pro zahraniční investice tak měla zaslat dopisy adresované firmám Epic Games, Riot Games a dalším již nejmenovaným, v nichž se žádá o poskytnutí informací ohledně bezpečnostních protokolů využívaných pro správu osobních dat občanů USA.

Je tak vcelku jasné, odkud vítr vane . Aktuálně se totiž mluví především o službě TikTok a také o tom, jaká data sbírá a zda nemohou být zneužita právě čínskými firmami či vládou. Američany tak začaly zajímat i jiné firmy, které mají zřejmé vazby na čínské protějšky, jež do nich už dříve investovaly.

A právě Tencent má své investice v řadě společností, z nichž jsme v tomto článku ještě nejmenovali Activision Blizzard. Zde si tak můžeme připomenout kauzu s banem hráče zvaného Blitzchung , který během streamu vyjádřil podporu protestujícím v Hong Kongu. Reakce firmy Activision Blizzard tak byla mnohými viděna jako projev servility vůči jejímu čínskému investorovi.

Vedle herních společností pak Tencent investuje i jinde, a to dokonce i do Redditu a vypadá to, že americká vláda se po firmě Huawei, která je nyní už z hlediska světové konkurenceschopnosti v podstatě vyřízená, zaměřila na další cíl. Uvidíme, co bude dál.

Ceny souvisejících / podobných produktů: