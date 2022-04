Anketa: Procesory AMD nebo Intel v roce 2022?

Záměrně je v anketě na výběr ze zcela stejných odpovědí jako tehdy, aby se mohl ukázat případný rozdíl ve vnímání obou výrobců za těch 8 let, jež uběhly od publikace. V té době šlo u AMD o éru nesoucí se ve znamení procesorů s architekturou Bulldozer, které byly obecně spíše zklamáním, zatímco dnes má AMD na trhu úspěšné procesory řady Ryzen 5000 s architekturou Zen 3, přičemž už pomalu klepe na dveře Zen 4 . Ale v poslední době to u Intelu vypadá, že po nedávné změně na pozici CEO se záležitosti kolem vývoje nových technologií daly opět více do pohybu , takže uvidíme, čeho se v nadcházejících měsících od obou výrobců dočkáme. Nejnovější procesory Alder Lake (12. generace Intel Core) ukázaly, že Intel stále neřekl své poslední slovo, pokud jde o schopnost přinášet inovativní řešení.