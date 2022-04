Intel hlásí, že vývoj procesu 18A je výrazně napřed oproti plánu

Intel se chystá v příštích letech řádně šlápnout na plyn a předvést nebývalé tempo, díky němuž by chtěl předhonit své rivaly, TSMC a Samsung. Kurz je přitom už jasný, neboť dobře víme, co plánuje TSMC Samsung , jež chce Intel předhonit především díky svému kombu 20A a 18A, dvou procesů zavedených do praxe během jednoho roku, a sice 2024. Právě to má zajistit i vývoj v oregonské D1X, která byla významně rozšířena.

Plán a jeho realizace jsou pochopitelně dvě odlišné věci a zda Intel skutečně dokáže v roce 2024 vyrábět už procesy 20A a 18A, to nám naznačí i vývoj v tomto a příštím roce, kdy mají být zprovozněny procesy Intel 4 a Intel 3. Ty bychom dříve označovali za 7nm a 5nm proces. Ale nenechme se mýlit, vývoj nových procesů neprobíhá s návazností, ale paralelně v různých zařízeních, čili neúspěch nebo zpoždění dejme tomu v případě Intel 3 by nemusel nutně znamenat kaskádovité odklady nástupu následujících technologií. Mohlo a mělo by to tak být výrazně odlišné od let 2015 až 2019, kdy neúspěch ve vývoji 10nm technologie přinesl i neustálou recyklaci mikroarchitektury Skylake a odložení nástupu dalších technologií.

Pat Gelsinger, CEO Intelu, se nyní jako na hlavní cíl zaměřuje právě na vývoj procesu Intel 18A . Už v únoru ukázal také jeden z prvních waferů, které byly touto technologií zpracovány, což pochopitelně samo o sobě nic neznamená, respektive nám tím řekne pouze to, že daný proces už je reálně vyvíjen. Ostatně jde o wafer plný pamětí SRAM a ne logických čipů. Dle Gelsingera je ale vývoj technologie 18A o plný půlrok napřed oproti plánu a právě to už reflektuje roadmapa uvedená nahoře, která již ukazuje, že byl 18A přesunut do roku 2024.

Jak uvádí analytik Kevin Krewell (Tirias Research) citovaný serverem Cnet , Gelsinger si musí být už nyní velice jistý tím, že se povede zprovoznit proces 18A včas, jinak by něco takového neohlašoval. Dá se totiž říci, že Gelsingera nic nenutí k tomu, aby přesouval spuštění 18A na dřívější termín, neboť už předtím byl plán Intelu velice ambiciózní.

Svůj názor musel poopravit také Scotten Jones, vlastník konzultační společnosti IC Knowledge, která se specializuje na výpočetní technologie. Jones byl dříve k plánu Intelu velice skeptický, ale nyní ve svém článku na SemiWiki už mluví jinak.

Nyní má tak Intel v plánu zavést do praxe čtyři nové výrobní technologie během pouhých tří let, což je více než dvojnásobné tempo oproti staré strategii Tick-Tock, ze které během pokusů opustit 14nm proces a přejít na 10nm nezbylo nic.