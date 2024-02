Apple Car nebude, společnost ukončuje strádající projekt

Apple Car. Ten ale nebyl nikdy ani oficiálně oznámen.

Existuje spousta projektů, které se výrazně zpozdí nebo se vůbec nedočkají finální realizace. Zpoždění jsou často vytýkána Elonu Muskovi a jeho Tesle, což jsme v poslední době viděli např. na odkladech Cybertrucku nebo tom, že v roce 2017 představený Roadster se stále ještě neprodává a v podstatě do dneška to ani nevypadalo, že by se na něm dělalo. Před pár hodinami Elon Musk nicméně tweetoval, že produkční design je hotov, uvedení by mělo proběhnout koncem letošního roku, výroba pak má začít v roce příštím. Dokonce potvrdil jeden dotaz, že má z 0 na 60 mph (96 km/h) zrychlit za méně než 1 sekundu ve své nejostřejší verzi. Zatímco však u Tesly produkty většinou dříve nebo (častěji spíš) později přece jen přijdou, podle posledních informací se tak nestane u 10 let připravovaného vozu. Ten ale nebyl nikdy ani oficiálně oznámen.

Na Apple Car se začalo dělat už v roce 2014 a původně mělo jít o plně autonomní elektrické auto. Někteří tvrdili, že by se mohlo objevit v roce 2019, většinou se ale mluvilo o letošním roce. Jenže později se objevily informace, že bude v roce 2026, před pár měsíci se dokonce začalo mluvit o roce 2028 . A také se z plně autonomního auta (4.-5. úroveň) mělo stát jen auto s pokročilými jízdními asistenty (2.-3. úroveň).

Nyní se ale objevila informace, že Apple tento projekt úplně zrušil. Mluví se o tom, že v úterý měl Apple informovat 2000 zaměstnanců v Special Projects Group, která se věnovala vývoji tohoto auta, že projekt končí. Většina lidí by se měla dostat do projektů generativní AI, která má nyní u Applu větší prioritu. Projekt Apple Car zažil v průběhu své historie odchod mnoha důležitých lidí, výrazné snížení ambicí a také oprávněnou otázku, zda se vůbec může stát ziskovým. Apple je znám svými vyššími maržemi a i přes plánovanou cenu okolo 100 tisíc USD (zhruba na úrovni Modelu S) by zde hrozilo riziko, že by na autě nedokázal vydělávat. Jinak řečeno, aby mělo vysokou marži při dané ceně, muselo by mít výrazně nižší cenu v nákladech, tedy by muselo jít o auto v mnoha parametrech z nižší třídy. I toto podle mnohých mohlo vést k ukončení projektu. Dalším důvodem může být ochlazení zájmu o EV, jejich prodeje už zdaleka nestoupají tak rychle, jak mnozí čekali.