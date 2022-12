Apple Car nebude tak chytré, jak mělo být, navíc je odloženo na rok 2026

, aneb autonomní auto Applu, to je záležitost, kde v podstatě nikdo neví, co to vlastně bude, v jaké formě to má být, kdy to bude a kdo to vlastně kde bude vyrábět (u Sony je třeba už jasné, že jeho auto bude vyrábět Honda ). Bylo to zrušeno, obnoveno, a především ze strany Applu je docela ticho po pěšině, což ale také poněkud znemožňuje říkat, že nebylo dodáno něco, co bylo slíbeno, když toho oficiálně vlastně ani moc nepadlo. Nicméně to vypadá, že Tesla, které se často vyčítají odklady, není jediná, kdo nabírá zpoždění. Apple Car se totiž podle úniků mělo objevit v roce 2024 a nyní se říká, že bylo společností odloženo o dva roky, tedy až na rok 2026.