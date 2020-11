Apple M1 by dle analytika mohl Applu pomoci ušetřit 2,5 mld. USD

MacBook Pro a 2,5 mld. USD. Než však začneme brát toto číslo vážně, bylo by dobré si ukázat Guptovy výpočty a posoudit je.

Před 10 dny se objevily nové procesory Apple M1 , které pohání nové Macy ( MacBook Air Mac mini ). Benchmarky ukazují velmi výrazně vyšší výkon než doposud a dle slov Applu jsou nové modely výkonnější než 98 % prodaných konkurenčních notebooků. Analytik Sumit Gupta se pokusil provést výpočty toho, kolik by vlastně Apple mohl ušetřit díky novým procesorům a vyšlo mu. Než však začneme brát toto číslo vážně, bylo by dobré si ukázat Guptovy výpočty a posoudit je.

Říká, že se za rok prodalo 21,4 mil. kusů MacBooků, a předpokládá, že 16" Macbook Pro tvořil 10 % (2,1 mil.), 13" MacBook Pro pak 65 % (8,6 mil. levnějších a 5,4 mil. dražších kusů). MacBook Air pak dle jeho slov může brát zbývajících 25 % (5,4 mil. kusů). Apple M1 se objevil v levnějších 13" noteboocích MacBook Pro a MacBooku Air. To by nám mělo pokrýt 8,6 + 5,4 mil. kusů.

Apple M1 dle Gupty stojí okolo 40-50 USD, zatímco CPU Intelu pro Air asi 175 až 200 USD, čtyřjádro pro MacBook Pro pak 225 až 225 USD. Procesory pro Air by tak měly vyjít na 5,4 mil. × 200 USD, což je 1,07 mld. USD. V případě MacBooku Pro je to 8,6 mil. × 250 USD, tedy, 2,15 mld. USD. Dohromady by procesory Intel měly vyjít na 3,2 mld. USD.

Když ale vezmeme Apple M1, máme to celkem 8,6+5,4 mil. kusů, tedy 14 mil. procesorů za 50 USD, celkem 700 mil. USD. To by znamenalo úspory ve výši 2,5 mld. USD pro Apple. Abychom si to uvedli do kontextu, příjmy z prodeje Maců dělají ročně 28,6 mld. USD, celkové příjmy Applu 274,5 mld. USD, jeho zisk je 57,4 mld USD. Díky snížení nákladů o 2,5 mld. USD by se tak zisk navýšil na cca 60 mld. USD, resp. náklady (včetně daní) by se snížily z 217 na cca 214,5 mld. Ale je tomu opravdu tak?



Otázkou je, kde Gupta přišel na 50 USD za Apple M1. Je pravda, že cena samotného procesoru Apple v telefonech iPhone se běžně odhaduje na 30 USD, ale otázkou je, co vše tvoří ceny procesorů, které dnes mají spoustu integrovaných součástí. Možná se tak dostaneme spíše někam k 80-100 USD. Ostatně cena Snapdragonu 865 je někde kolem 85 USD a 875 má vyjít na 135 USD (a to ještě nejde o kompletní chipset). Můžeme sice namítat, že Apple M1 má navíc integrovanou RAM, která jeho cenu dále zvýší, což je pravda, ale tu bychom u Intelu museli započítat extra, takže to ve výsledku vyjde nastejno. Nějakými náklady může být i samotný vývoj HW (který byl dosud v ceně procesoru Intel) a SW (Rosetta 2). Takže úspora bude asi spíše nižší než udávané číslo.

Ať tak či onak, Apple by měl díky tomuto kroku snížit své náklady, a ačkoli nové MacBooky nejsou o nic levnější než ty předchozí (Mac mini však zlevnil), jsou současně mnohem výkonnější, takže jsou i přes stejnou cenu mnohem zajímavější z poměru ceny a výkonu. Zda se to projeví na prodejích, to se teprve ukáže. Nějaká jedna dvě miliardy USD by z toho ale Applu přeci jen mohly "kápnout".

