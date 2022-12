Apple Mac Pro možná M2 Extreme nakonec nedostane, spekuluje se o zrušení

Apple už nějakou dobu přechází z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon, které představují řady M1 a M2. Přechod už měl být dokončen, ale ještě se tak nestalo. V celé nabídce počítačů Applu chybí ještě aktualizace extrémního Macu Pro. Tento počítač může být konfigurován až na 28jádrový Xeon W, 1,5 TB paměti RAM, dvojici Radeonů Pro W6800X Duo s 64 GB GDDR6 paměti a 8TB SSD. Ani to není konečná konfigurace, přičemž tato vás pošle na zhruba 50 tisíc USD. Základ je pak za 6 tisíc. Hovořilo se o tom, že Mac Pro s procesory řady

Společnostuž nějakou dobu přechází z procesorů Intel na vlastní čipy Apple Silicon, které představují řady M1 a M2. Přechod už měl být dokončen, ale ještě se tak nestalo. V celé nabídce počítačů Applu chybí ještě aktualizace extrémního Macu Pro. Tento počítač může být konfigurován až na 28jádrový Xeon W, 1,5 TB paměti RAM, dvojici Radeonů Pro W6800X Duo s 64 GB GDDR6 paměti a 8TB SSD. Ani to není konečná konfigurace, přičemž tato vás pošle na zhruba 50 tisíc USD. Základ je pak za 6 tisíc. Hovořilo se o tom, že Mac Pro s procesory řady M1 byl už připraven , ale v té době se už uváděla nová generace procesorů M2, takže uvádět vlajkovou loď s vrcholnými procesory odcházející řady by bylo trochu zvláštní.

Později se objevily zvěsti, že bychom se měli dočkat Macu Pro s procesorem M2 Extreme , to ale podle posledních informací asi nenastane. Marc Gurman z Bloombergu tvrdí (a pochopitelně se může mýlit), že M2 Extreme byl poslán k ledu, protože vývojové náklady a náklady na výrobu by při velmi omezené produkci procesor jen těžko zaplatily a ten by stál minimálně 10 tisíc USD. Připomeňme, že nejvýkonnější Xeon X-3275M v nynějších Macích Pro stojí 8198 USD a Intel jej udá nejen v počítačích Apple, ale všechny náklady s ním spojené může rozmělňovat při prodeji dalších kusů do nejrůznějších jiných ne-Apple serverů. Pár jednotek tisíc USD už tady sice moc cenu nemění, nicméně výhodou procesorů Apple Silicon byla vždy nižší cena než v případě Intelu, což umožnilo jít níže s cenou počítačů, nebo si zvýšit marže. To by zde neplatilo.

Hovořilo se o tom, že M2 Extreme měl být 48jádrovým procesorem, který by byl vybaven 152jádrovým GPU. Maximální sdílená paměť ale měla mít kapacitu jen 256 GB, což s ohledem na to, kolik lze nacpat do Macu Pro s Intelem, není až tak moc (a nezapomeňme, že tato kapacita se ještě navíc dělí mezi CPU a GPU). Nakonec to ale možná bude ještě horší, protože jestli nebude M2 Extreme k dispozici, pak by měl být vrcholem M2 Ultra a zde se mluví o 24jádrovém CPU se 76jádrovým GPU a dokonce jen maximálně 192 GB sdílené RAM.