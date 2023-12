Apple nechce potíže s copyrightem, pro trénování své AI si zajišťuje licence od médií

Apple se snaží o něco podobného. Víme, že vyvíjí

New York Times nedávno zažalovaly OpenAI a Microsoft kvůli tomu, že trénovaly svého chatbota ChatGPT na jejich článcích, a to dokonce i na těch za paywallem. V poslední době si ale OpenAI zajišťuje potřebné licence a společnostse snaží o něco podobného. Víme, že vyvíjí systém Ajax přezdívaný také AppleGPT, současně také vyplynulo to, že přišla na několik optimalizačních technik , které by měly umožnil běh rozsáhlejších LLM také na zařízeních, jako je MacBook nebo iPhone. Nyní vychází najevo, že se snaží předejít problémům s copyrightem a předem si zajišťuje licence na obsah, aby pak nemusela řešit další problémy. Ostatně zrovna v těchto dnech řeší problémy se společností Masimo, kde jde o porušení patentů v chytrých hodinkách Apple Watch.

Podle zákulisních informací se Apple snaží vyjednat si několikaleté smlouvy na obsah, což by ho mělo vyjít na nejméně 50 mil. USD. Proslýchá se, že Apple jednal se společnostmi jako Condé Nast, NBC News a IAC. Zatímco některé se k problematice staví opatrně (zejména ohledně odpovědnosti za obsah, který z takové spolupráce může vyplynout), některá média jsou naopak spolupráci otevřená a vítají ji. Se kterými všemi zdroji ale Apple uzavře spolupráci, to ukáže až čas (pokud se to vůbec dozvíme). Každopádně se dá očekávat, že v nových systémech iOS, iPadOS a macOS by se měla objevit výrazně vylepšená Siri postavená na moderních systémech AI. Ta dnešní je pro Apple už spíše ostudou.