Apple vyvíjí LLM Ajax, AI chatbotovi někteří přezdívají Apple GPT

Listopad roku 2022 se zapsal do historie IT tučným písmem. Veřejnosti byl zpřístupněn systém umělé inteligence, chatbot ChatGPT, který vydržel nápor kreativních lidských uživatelů a stále funguje bez nějakých větších skandálů. Od té doby se představilo mnoho různých jiných chatbotů, ať už založených na GPT nebo jiných modelech. Google nedávno spustil Bard i pro Evropu, Meta má také svůj LLM nemluvě o dalších firmách. Mezi ně by se v budoucnosti chtěl zařadit i Apple. Ten sice více než před dekádou uvedl svého do značné míry přelomového digitálního asistenta Siri, nicméně tento systém je dnes ve světle konkurence pro takovou firmu, jakou je Apple, spíše už ostudou. Zákulisní informace nicméně napovídají, že i Apple vyvíjí svého chatbota.

Samotný model nese název Ajax, nicméně chatbotovi mnozí přezdívají Apple GPT. Jak se bude jmenovat finální verze, to teprve uvidíme, ke svému běhu však využívá Google Cloud a framework Google JAX, od něhož je odvozeno i jeho jméno. Tento framework má urychlit vývoj systémů strojového učení. Zatím se hovoří o tom, že k systému má přístup jen omezený počet zaměstnanců (zde ještě připomeňme, že kvůli obavám o únik dat Apple zakázal zaměstnancům používat ChatGPT ). Také se proslýchá, že velké představení AI systémů by Apple mohl oznámit v příštím roce.

Kde všude bude takový chatbot použit, to zatím těžko odhadovat. Může jít o systém, který nahradí dnes už zastaralou Siri (nebo ji pozvedne na novou úroveň), teoreticky je možné, že Apple vytvoří konkurenci jiným chatbotům, které v pokročilé verzi přes předplatné mohou být dalším novým zdrojem příjmů pro společnost. Ta se už roky snaží zbavit své závislosti na iPhonech jako hlavního zdroje příjmů a snaží se o větší diverzifikaci zejména v oblasti služeb (do čehož mu "hází vidle" EU, která ho přinutila otevřít možnost instalace aplikací z alternativních zdrojů a podobně tak na něj tlačí s platebními systémy). Dnes už iPhony dělají 54 % příjmů společnosti, nicméně byly i doby, kdy to bylo přes 70 %.