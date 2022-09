Apple překonal Android: více než 50 % lidí v USA má iPhone

Apple má sice poměrně drahé produkty mířící do mainstreamu a high-endu, přesto je ale velmi populární, což se týká především USA. Spojené státy jsou už tradiční baštou této kalifornské společnosti a podle analytické firmy Counterpoint Research se jí podařilo dosáhnout více než 50% trhu se smartphonu. Nemluví se zde o prodejích, ale o uživatelské základně, tedy o počtu aktivně používaných telefonů, tedy i těch z druhé ruky nebo telefonů, které mají uživatelé několik let. To nemusí nutně odpovídat prodejním číslům, protože zákazníci si obvykle iPhony nechávají déle než telefony s Androidem. Díky vyššímu výkonu totiž morálně zastarávají později, mají také výrazně delší softwarovou podporu, ostatně před pár dny vyšel iOS 12.5.6 např. pro iPhone 5S, což je telefon z roku 2013 (tedy 9 let starý přístroj).



Podle Counterpointu je to poprvé, co se Applu povedlo překonat tuto 50% hranici. Nové iPhony 14 navíc představí už za 5 dní, přičemž očekává poměrně vysoký zájem (u výrobních partnerů měl zvýšit objednávku z 90 na 95 milionů kusů). Zda to bude příliš optimistické, to se teprve uvidí. Zatímco iPhony 14 Pro (a Pro Max) mají dostat nový procesor A16 Bionic i nový 48MPx fotoaparát a také vylepšený ultra-širokoúhlý modul, který má dostat 1,4µm pixely místo nynějších 1,0µm, základní iPhony 14 na tom budou hůře. iPhone 14 se nejspíš výraznějších změn nedočká, bude mít stejně velký displej, stejný fotoaparát i stejný loňský procesor. Nepříliš populární iPhone 13 mini ale bude nahrazen velkým iPhonem 14 Max(?), kde Apple patrně doufá, že ho zákazníci více uvítají velký než kompaktní model. Pokud bude iPhone 14 úspěšný a uživatelská základna se opět rozšíří, pro Apple to může mít výhodu i ve vyšších provizích z prodeje softwaru a předplatných.