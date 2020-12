Apple prý připravuje 32jádrový M1 s vyšším počtem jader GPU

Apple nedávno představila nový procesor Společnostnedávno představila nový procesor Apple M1 . Ten přináší 8 jader CPU, k tomu dále 7 nebo 8 GPU jader a integrovanou RAM o maximální kapacitě 16 GB. Později se začalo mluvit o tom, že je v přípravě i 12jádrová varianta M1X , která má mít 8 výkonných a 4 úsporná jádra. Podle poslední zprávy Bloombergu se ale nemá zastavit ani u tohoto. Výkonné počítače Mac Pro totiž mohou mít až 28jádrové procesory Intel a na to by 12jádrové M1X asi nestačilo. Proto se mají chystat další verze s ještě větším počtem jader CPU i GPU.

Zprávy hovoří o tom, že by další verze pro nejvýkonnější verze notebooků MacBook Pro a počítače iMac měly přinést i kombinaci 16 výkonných a 4 úsporných jader. Je ale pravděpodobné, že se Apple bude snažit upotřebit i případné defektní čipy a v nabídce budou i verze s konfiguracemi 8+4 a 12+4. Tyto počítače by se měly představit v roce 2021. Na rok 2022 je pak plánováno dokončení přechodu z procesorů Intel na Apple, takže by je měla dostat i pracovní stanice Mac Pro. V tomto případě se hovoří o 32 výkonných jádrech. Kolik bude těch úsporných, to zatím nevíme. Mohlo by to tak ale znamenat i 36jádrové procesory.



Vylepšení se dočká i grafická stránka. Nynější Apple M1 je i se 7 nebo 8 jádry velmi výkonným řešením na třídu integrovaných grafik, ale na high-end to zdaleka nestačí. MacBooky Pro a iMacy by tak vedle vyššího počtu CPU měly dostat i vyšší počet GPU jader, hovoří se o 16 a 32 kusech. Macy Pro by pak mohly dostat dokonce 64 nebo 128 GPU jader. Pokud jde o integrovanou RAM, zde bohužel nepadla žádná nová informace. Jaká tedy bude skutečnost, to pochopitelně uvidíme až časem.

