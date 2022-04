Apple prý uvažuje o využití pamětí od čínské firmy YMTC

Nicméně to nebrání firmě YMTC v její práci a ta má přitom nyní šanci stát se jedním z dodavatelů firmy Apple, pokud jde o paměti 3D NAND Flash. Pochopitelně ale nemůže jako malý hráč na trhu s NAND Flash pomýšlet na to, že by byla hlavním dodavatelem.

Co ale vede firmu Apple k tomu, aby se poohlížela po novém dodavateli pamětí NAND Flash? Měly ji k tomu přimět patálie firem Kioxia a WD , jež kvůli jisté kontaminaci ve výrobě ztratily mnoho exabajtů v NAND Flash, což značně ovlivňuje celý trh s těmito paměťmi, které měly původně až o 10 procent zlevňovat, ale namísto toho budou podobným tempem zdražovat. Apple tak ve své reakci dle Bloombergu raději hledá další dodavatele pamětí, aby si zajistila stabilní přísun do budoucna. Sám Apple si přitom vyrábí své vlastní kontrolery pro NAND Flash a samozřejmě i vyvíjí vlastní firmware, čili v tomto ohledu není omezen nikým jiným.

YMTC je přitom jediný čínský výrobce, který zvládne vyrábět paměti NAND Flash ve 3D podobě, čili s vertikálně vrstvenými paměťovými buňkami (aktuálně i se 128 vrstvami), přičemž k dispozici má dvě továrny zpracovávající 300mm wafery. To znamená, že jako jediný z pevninské Číny dokáže konkurovat výrobcům jako Samsung či právě WD a Toshiba. Zda ale paměti od YMTC dokáží uspokojit nároky firmy Apple a budou k dispozici v potřebném množství, to nevíme, neboť nejsou známy ani výrobní kapacity.

Stejně tak není jasné, zda YMTC do budoucna zůstane pod křídly společnosti Tsinghua. Lze říci, že jde o její nejvýznamnější majetek a vzhledem k finančním problémům by mohl být brzy na stole i jeho prodej.



