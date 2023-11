Apple se nás snaží přesvědčit, že 8GB RAM je dost, prý je to jak 16 GB u konkurence

Apple je popotahována za další svůj krok, který se tentokrát týká velikosti sdílené paměti v nových počítačích MacBook Pro. Ty byly představeny

Společnostje popotahována za další svůj krok, který se tentokrát týká velikosti sdílené paměti v nových počítačích. Ty byly představeny před několika dny a letitý (a kupodivu i poměrně levný) 13" MacBook Pro se zastaralým šasi se konečně odporoučel a zmizel z nabídky. Vedle nových MacBooků Air totiž nevypadal zrovna moc "Pro". Apple ho nahradil novou základní verzí 14" MacBooku Pro, která dostala procesor Apple M3 (dosud měly 14" verze jen Mx Pro a Mx Max). Jenže tento procesor začíná na 8 GB unifikované paměti, což se lidem vůbec nelíbí. Doufalo se, že se zmizením 13" verze zmizí i 8GB základ u variant MacBook Pro, ale nestalo se tak. On by to nebyl problém, kdyby vyšší velikost paměti převzala cenu 8GB verzí a tyto by šly ještě více dolů, ale nestalo se tak. Základní MacBook Pro nám tak podražil o nějakých 13-15 tisíc Kč. A pořád má 8 GB paměti. Sice má o palec větší obrazovku a 512GB SSD místo 256GB, ale i tak jde o ne zrovna vítaný krok (přitom Apple poslední dobou své produkty cenově spíše zlevňoval než naopak). A Apple se nás nyní snaží přesvědčit o tom, že je vše v pořádku.

Vice prezident marketingu Applu, Bob Borchers, se totiž nechal slyšet, že srovnávání velikosti RAM u Applu a konkurenčních platforem není ekvivalentní, protože má firma mnohem efektivněji využívat tuto paměť, využívá její kompresi a má unifikovanou architekturu. Zde by se asi dalo oponovat, protože unifikovaná architektura je zde spíše problém a ne naopak. Je totiž sdílená i s GPU, takže o to méně je pak dostupné pro účely RAM (na druhou stranu sdílení mezi čipy může znamenat efektivnější využití paměti, než kdyby byla data separátně v RAM a VRAM). Ostatně v minulosti se i ukazovalo, že měl Apple problém s častým swapováním na SSD u modelů s 8GB pamětí. Borschers říká, že 8 GB u Applu je analogických k 16GB RAM u jiných systémů, protože ji prostě využívají více efektivně. Větší efektivita asi bude pravdou, ale opravdu se 8 GB může rovnat 16 GB? Nějaký důkaz ze strany Applu ohledně tohoto tvrzení prozatím nemáme.

Každopádně 8GB paměť, ať už efektivně využívaná nebo ne, vypadá v roce 2023 v profesionálním notebooku za 50 tisíc Kč opravdu velmi nepatřičně. I jedny z nejdražších DDR5 modulů s 8GB kapacitou se vejdou s cenou do 1000 Kč, takže příplatek 6000 Kč za dalších 8 GB na celkových 16 GB je opravdu hodně vysoký (2-3 tisíce by se pochopit daly, ale 6?). Apple měl sice vždycky velmi vysoké příplatky (docela dobré ceny pro základní modely, hodně vysoké pro dovybavené), ale tohle je prostě moc. To už lépe vypadá 14" verze s M3 Pro za 10tisícový příplatek, kde dostanete nejen 18 GB unifikované paměti (tedy +10 GB nad základ), ale také další 3 jádra CPU (11 místo 8), další 4 jádra GPU (14 místo 10) a např. i jeden Thunderbolt port navíc.