Generativní AI Google Bard přichází do ČR, zvládá už 40 jazyků

si spojujeme zejména se systémem ChatGPT, ten má ale mnoho konkurenčních řešení. Mnoho chatbotů je ale založeno na stejném modelu GPT (to platí i pro Bing AI), některé ale využívají vlastních modelů. To je i případ řešení od. Jehobyl představen v únoru a hned ze začátku si udělal ostudu faktickou chybou ve své vlastní reklamě . Už dobře víme, že tyto systémy generativní AI jsou k práci s fakty občas docela obtížně použitelné a lépe fungují pro obecnější témata, návrhy, vytváření kostry a podobně. V květnu bylo ohlášeno , že je Bard dostupný už ve 180 zemích a teritoriích, evropské země z toho ale byly zatím většinou vyjmuty. Teprve nyní se Google Bard dostává do celé Evropy včetně České republiky a Brazílie.

Funguje tak už ve 230 zemích a teritoriích a celkem ve 40 různých jazycích na adrese bard.google.com . Seznam jazyků i zemí najdete na stránkách projektu . Zajímavou funkcí je možnost si zvukově přehrát odpověď, což třeba hezky fungovalo ve španělštině, která zní dost přirozeně. Čeština je podstatně strojovější a občas je problematické (ne)skloňování čísel nebo nerozpoznání konce věty s číslem na konci (pokud věta končí číslem a druhá začíná podstatným jménem, může to pochopit jako řadovou číslovku a obě věty spojí do nesmyslného textu dohromady). Fyzikální jednotky někdy přečte jako písmena.

Dělá podobné faktické chyby jako ChatGPT, protože funguje podobně. Ačkoli Bard je od Googlu, není to vyhledávač (resp. to není generativní AI naroubovaná na vyhledávač jako u Bing AI), ale jen generativní AI. Její model PaLM 2 byl natrénován na konci roku 2022 a pro generování faktických textů tak není tím nejlepším nástrojem. Měl by nicméně nabízet např. lepší optimalizaci pro generování zdrojových kódů i jejich export. Kód pro plovoucí průměr v Pythonu mi to vyhodilo korektně, bylo to ale pochopitelně potřeba správně specificky zadat (jinak to házelo obecný aritmetický průměr). Bard má nabízet možnost nastavit styl odpovědí (jednoduché, dlouhé, krátké, profesionální a neformální), konverzace si lze ukládat a pojmenovávat. V angličtině umí pracovat i s obrázky.