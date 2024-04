ARMové procesory AmpereOne-3 mají přinést 256 jader a chipletovou architekturu

Ampere Computing. Nyní se objevují informace o nové generaci čipů AmpereOne-3, která se sice původně měla představit už letos, ale podle všeho přijde na trh až v příštím roce.

V serverové oblasti už docela dost hoří boj mezi architekturou x86 a ARM. I když druhá zmiňovaná má stále jen velmi malý podíl na trhu, je zde spousta velkých společností, které se k ní začínají obracet a na jejím základě vyvíjí své vlastní procesory (z poslední doby můžeme zmínit Google Axion nebo údajné plány na serverové ARMové čipy Applu ). Pokud si ale firma nechce vyvíjet vlastní řešení, může vzít zavděk již existujícím, jako jsou např. procesory AmpereOne od společnosti. Nyní se objevují informace o nové generaci čipů, která se sice původně měla představit už letos, ale podle všeho přijde na trh až v příštím roce.

Informace kolem nových čipů jsou trochu zmatené, tak se podívejme na ty, které vypadají být jasnější a pravděpodobnější. Nový procesor má být postaven na inovované architektuře A2+ a o jeho výrobu se má postarat společnost TSMC pomocí 3nm procesu. To by mělo pomoci udržet procesor i velmi efektivním. AmpereOne-3 by proti nynějším modelům měl navýšit maximální počet jader ze 192 až na 256, přičemž se hovoří o tom, že půjde o chipletovou architekturu (pravděpodobně 2 chiplety po 128 jádrech, i když se zmiňovala i možnost 4×64 jader).