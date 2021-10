ASML: cesta z boudy ke světové dominanci

Společnost ASML se stala pro dnešní svět výroby počítačových čipů už zcela nepostradatelnou, pokud jde o nejmodernější technologie. Pouze a jen ona dokáže výrobcům poskytnout stroje pro litografii využívající EUV, extrémní ultrafialové záření, které umožnily dostat se za hranice cca 7nm technologií a právě díky nim mají výrobci čipů výhled až na 1nm procesy. Dnes se tak v kratším článku podíváme na to, jak ASML začínala a co představuje z dnešního pohledu.

Firma ASML z holandského Veldhovenu, která v roce 1984 měla své zázemí v buňkách vedle budovy společnosti Philips, je tak dnes neoddiskutovatelným světovým lídrem ve svém oboru a co víc, nyní už je naprosto nepostradatelná.

Vzestup firmy ASML ilustruje také deník The Economist , který ukazuje dominantní podíl firmy ASML na trhu s litografickými systémy, i když pouze do roku 2018, kdy výrobci stáli právě na prahu EUV éry. Ještě v minulém desetiletí tak ASML měla z hlediska podílu na trhu vedle sebe rovnocenné soupeře Canon a Nikon, ovšem ti už nyní svým podílem hrají druhé housle a to platí i pro technologické hledisko.

Dle Nikkei Asia totiž kdysi dominantní společnosti Canon a Nikon jednoduše zrušily vývoj svých EUV technologiích poté, co v tomto závodě prohrály právě s ASML. Nicméně to neznamená, že japonské firmy nemají v rámci výroby čipů s využitím EUV co nabídnout, právě naopak. V případě litografických strojů prohrály, o tom není třeba diskutovat, ale Japonci jsou stále nepostradatelní dodavatelé dalších technologií i potřebných materiálů a chemikálií, a to samozřejmě nejen pro EUV litografii, ale i starší procesy. Jde například o fotorezistivní materiály, zdroje EUV záření (firma Gigaphoton , součást Komatsu), přístroje pro kontrolu fotolitografických masek ( Lasertec ) nebo leptání ( Tokyo Electron ) či čištění ( Screen Holdings ).