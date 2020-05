Assassin's Creed Valhalla na Xboxu Series X možná poběží jen se 30 fps

Xbox Series X přijde na trh s výkonným hardwarem a očekávání fanoušků jsou tedy velmi vysoká. Použitá architektura umožňuje dosáhnout až 120 fps, ale Aaron Greenberg ze společnosti Xbox minulý týden na Twitteru potvrdil, že standardem bude výstup v 60 fps. Některé hry ovšem možná nedosáhnou ani této hodnoty, a to včetně jednoho z nejočekávanějších titulů pro novou generací konzolí – Assassin's Creed Valhalla . Uvedená snímková frekvence totiž nebude pro hry žádnou podmínkou, ale očekává se, že většina vývojářů tuto možnost využije. Ubisoft by ovšem mohl patřit k výjimkám.

Portugalské zastoupení Ubisoftu totiž pro tamní verzi serveru Eurogamer uvedlo, že připravovaný dvanáctý díl série Assassin's Creed poběží „minimálně se 30 fps“. To je zatím údajně nejvyšší hodnota, kterou mohou vývojáři garantovat. Ačkoliv tedy přímo nevyvrátili podporu 60 fps, vypadá budoucnost dost nejistě. Naopak potvrzeno bylo rozlišení 4K. Ve svém prohlášení také společnost ujišťuje, že využijete jiné možnosti nové generace Xboxu, jako je rychlejší načítání a vylepšená grafika:

„V současné době můžeme zaručit, že Assassin's Creed Valhalla poběží alespoň se 30 fps. Assassin's Creed Valhalla bude těžit z rychlejších časů načítání, což umožní hráčům ponořit se do historie a světa bez problémů. A konečně, Assassin's Creed Valhalla bude těžit z vylepšené grafiky, které umožňuje dosáhnout Xbox Series X, a nemůžeme se dočkat, až uvidíme krásný svět, který vytváříme v úžasném rozlišení 4K.“

Serveru Techradar potom informaci o 30 fps potvrdila také britská pobočka Ubisoftu. Ostatně ani na stránkách Microsoftu není zmínka v souvislosti s novým dílem Assassin's Creed o podpoře 60 fps nebo ray tracingu, ale pouze o rozlišení 4K. Pokud si fanoušci přece jen zahrají Valhallu se 60 fps, patrně to nejspíš nebude v kombinaci se 4K, ale nanejvýš Full HD.

Bonusová mise s Beowulfem a hudba od Jespera Kyda

Mezitím se na internet dostaly další detaily o připravované hře, a to prostřednictvím německé verze obchodu Uplay. Stránka o hře Assassin's Creed Valhalla totiž obsahuje několik informací, které zatím Ubisoft nezveřejnil. První se týká DLC s bonusovou misí Legend of Beowulf. Zatím ovšem není jasné, co přesně bude obsahem této mise inspirované slavným hrdinským eposem.

Po hudební stránce se o nový titul postará Jesper Kyd, který již vytvořil hudbu pro Assassin's Creed 2, Assassin's Creed: Brotherhood a Assassin's Creed: Revelations. Na soundtracku s ním budou spolupracovat Sarah Schachner a Einar Selvik. Schachner se již podílela na Assassin's Creed Origins, zatímco Selvik stojí za hudbou pro televizní seriál Vikingové.

