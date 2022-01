Asus díky vysokému růstu zisku rozdával štědré odměny, zařídila to i těžba

Je nesporné, že zvláště AIB výrobci karet mají možnost nejvíce vydělat na růstu cen grafických karet, neboť samotné firmy AMD a NVIDIA tolik svých modelů nenabízí a na trhu jde spíše o karty značek Gigabyte, MSI, ZOTAC, PowerColor, Sapphire, Asus a řady dalších. Ve skutečnosti je až zarážející, že v tomto prostředí vydrželo tolik různých a známých výrobců, což v případě základních desek už zrovna neplatí.

Zrovna společnost Asus nás zaujala tím, jak v Evropě rovnou nasadila vysoké doporučené ceny karet, a to nejdříve staronových GeForce RTX 2060 12GB , v jejichž případě ovšem sama NVIDIA žádnou MSRP neuvedla, ale pak se objevily Radeony RX 6500 XT od Asusu , které mají doporučenou cenu od 299 eur, což zrovna neodpovídá MSRP 199 USD.

Pokud by ale ceny nezvyšoval rovnou Asus, pak ty by stejně byly vysoké, jen by šly větší zisky do kapes lidí z distribučních kanálů, čili se tomu nemůžeme divit. Jde také o možný a dost pravděpodobný prodej karet, v jejichž případě se distribuce v podstatě rovnou vyloučí, neboť ty mohou jít ve velkých zásilkách přímo od AIB výrobců k velkým těžařům, což dává možnost ještě většího zisku.

Dle MyDrivers tak Asus nepřekvapivě v roce 2021 zaznamenal prudký nárůst tržeb a zisku, což lze přičíst jednak všeobecnému zájmu o PC a jejich komponenty, ale zvlášť také vlivu těžařů. Zpráva však neříká to, že by Asus své karty dodával přímo těžařům, jako spíše to, že ti výrazně ovlivnili ceny karet svým vysokým zájmem, z čehož mohl těžit zvláště Asus jako velký výrobce, který má v nabídce GeForce i Radeony.



Vedení firmy se tak rozhodlo mezi zaměstnance nad rámec základních bonusů rozdělit dalších 1,5 miliardy TWD (cca 1,15 miliardy korun), a to na základě bohatých tržeb, které dosáhly díky téměř 30% meziročnímu růstu celkem 535 miliard TWD / 413 miliard korun, což by mělo představovat historický rekord této firmy . A je třeba říci, že zvláště lidé ve výrobě si takovéto bonusy zaslouží, neboť ti se museli často potýkat kvůli zdravotním opatřením se složitými pracovními podmínkami a přitom podávat větší výkony než obvykle, neboť výroba jela nadoraz. I více než miliarda korun ale vzhledem k celkem 17 tisícům zaměstnanců představuje v průměru necelých 68 tisíc, a to s tím, že ti obyčejní zaměstnanci takovou sumu asi očekávat nemohou.

