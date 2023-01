Baidu a Pony.ai mohou v Pekingu testovat robotaxi plně bez záložních řidičů

Zatím si běžný spotřebitel může koupit vozy s jízdními asistenty 2. úrovně, jen v několika málo případech se dostalo už i na 3. úroveň autonomního řízení (SAE Level 3). Ve velmi omezeném množství případů je sice možné využít dokonce i 4. úroveň jako v případu Mercedesu-Benz na letišti ve Stuttgartu , běžně je ale 4. úroveň, která nevyžaduje pozornost řidiče, pro majitele vozů stále něčím nedostupným a asi to tak ještě nějakou dobu zůstane. O dost jinak je to ale na komerční bázi v případě robotaxi. Tady se naopak SAE Level 4 bez potřeby záložních řidičů rozšiřuje do stále většího počtu lokací a jednou z nich je čínský Peking.