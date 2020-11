BBC Doctor Who HiFive: architektura RISC-V pro nejmenší

A zatímco micro:bit je jen jedna malá destička s příslušenstvím, nový kit dle Doktora Who (či Pána času) je obsáhlejší, i když podobnosti se tu také dají najít. Jde třeba o podobná rozhraní na okrajích plošných spojů anebo o celé pole tvořené LED, které je v tomto případě ale barevné.

Zajímavé je, že toto nové zařízení není založeno na procesoru s architekturou ARM, jak by se dalo očekávat a dle spolupráce se SiFive je jasné, co BBC použilo. Jde o architekturu RISC-V , která se právě tlačí i na místo ARM a SiFive si tak evidentně chce pomocí tohoto kitu vychovávat další generaci. I když malým dětem bude zřejmě zcela jedno, na čem jejich sada Doktora Who běží. My si ale uvedeme, že jde o 150MHz SiFive RISC-V FE310-G003 a dá se říci, že jde o vůbec první produkt s touto architekturou, který je určen pro běžné zákazníky a vypadá to, že dalším krokem by mohl být vstup do tzv. maker community s alternativou Arduina, Pi a podobných.