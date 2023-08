Benchmark Apple A17 Bionic ukázal o 30 % vyšší výkon v ST

Applu, kde představí nové iPhony 15 včetně verzí Pro, které mají dostat nový procesor A17 Bionic vyráběný 3nm technologií. Mělo by jít nadále o 6jádrové CPU se 2 výkonnými a 4 úspornými jádry, přičemž to vypadá na max. frekvenci 3,7 GHz. Abychom si ale mohli udělat nějaký obrázek, nejprve si řekněme, co je to nynější A16 Bionic. Ten má frekvenci 3,46 GHz a v databázi benchmarku Geekbench 6 získal 2514 bodů v jednovláknovém testu a cca 6350 bodů ve vícevláknovém (průměr iPhonů 14 Pro a Pro Max). V minulosti jsme si už ukázali, že pokud procesor

Patrně 12. nebo 13. září by se měla konat keynote, kde představí nové iPhony 15 včetně verzí Pro, které mají dostat nový procesorvyráběný 3nm technologií. Mělo by jít nadále o 6jádrové CPU se 2 výkonnými a 4 úspornými jádry, přičemž to vypadá na max. frekvenci 3,7 GHz. Abychom si ale mohli udělat nějaký obrázek, nejprve si řekněme, co je to nynější A16 Bionic. Ten má frekvenci 3,46 GHz a v databázi benchmarku Geekbench 6 získal 2514 bodů v jednovláknovém testu a cca 6350 bodů ve vícevláknovém (průměr iPhonů 14 Pro a Pro Max). V minulosti jsme si už ukázali, že pokud procesor nemá standardní limity spotřeby a teploty, které pro něj platí při použití v telefonu, dosáhl na 3986 bodů v ST a 8841 v MT, tedy skoro o 59 %, resp. o 39 % více. Objevil se také další realističtější test s výsledky 3019 bodů (+20 %), resp. 7860 bodů (+24 %). A nyní tu máme těsně před představením další test, který by už přece jen mohl být přesnějším než ty předchozí.

3269 bodů v ST. To by bylo zvýšení jednovláknového výkonu o opravdu výrazných 30 %. V případě vícevláknového výkonu se hovoří o 7666 bodech, což je pak nárůst o 21 %. To tak trochu odporuje tomu, o čem se mluvilo na přelomu loňského a letošního roku, kdy se zmiňovalo to, že Apple

Zvýšení taktu z 3,46 GHz na 3,7 GHz je zhruba 7 % navíc, takže můžeme očekávat alespoň toto. Jenže spolu s dalšími úpravami architektury a 3nm výrobním procesem, který by měl snížit spotřebu, a tedy umožnit déle udržet vyšší frekvence, tu máme výsledky, které hovoří dokonce o výkonuv ST. To by bylo zvýšení jednovláknového výkonu o opravdu výrazných 30 %. V případě vícevláknového výkonu se hovoří o, což je pak nárůst o 21 %. To tak trochu odporuje tomu, o čem se mluvilo na přelomu loňského a letošního roku, kdy se zmiňovalo to, že Apple upřednostní snížení spotřeb y před navýšením výkonu. Tyto nárůsty výkonu, pokud jsou opravdu pravdivé, totiž rozhodně nejsou malé. Úniky se prozatím dost liší, ale v zásadě asi můžeme předpokládat, že výkon půjde nahoru o nějakých 20-25 %.

Jen tak pro srovnání, nynější Samsung Galaxy S23 Ultra s procesorem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 dosahuje ve stejném testu 1876 bodů v ST a 4963 bodů v MT. To by znamenalo, že A17 Bionic by nynější vlajkovou loď Samsungu překonával o 74 % v ST a o 54 % v MT (zde by se slušelo podotknout, že nejvýše je Vivo X90 Pro+ se stejným procesorem a výsledkem 5148 bodů, takže Apple by byl v MT rychlejší o 49 %).

Nový připravovaný Snapdragon 8 Gen 3 podle úniků nabídne 2223 bodů v ST a 6661 v MT, takže by ve jednovláknovém testu stále nedosáhl ani na loňské iPhony, ty by už ale překonal ve vícevláknovém testu. Na nové iPhony 15 Pro by ale stačit neměl, ty by měly být stále o 47 %, resp. o 15 % výkonnější. To se ale už bavíme o únicích v obou případech, takže to rozhodně nemůžeme brát jako něco jistého. Ostatně on už i prezentovaný výkon iPhonu v jednovláknovém testu vypadá trochu podezřele na to, jak moc (resp. málo) se změnila frekvence. V případě benchmarků je potřeba počítat s rozptylem výsledků a více nám řekne až to, když těch testů bude více a budeme moci srovnat průměry.