Benchmarky Apple M2 Ultra: CPU výkon velmi dobrý, GPU mezi RTX 4060 Ti a 4070

Apple dokončil svůj přechod na Apple Silicon, tedy své vlastní procesory. I Apple M2 Ultra vlastně je. Jde o 24jádrový procesor bez Hyper-Threadingu nebo podobné technologie, dokáže tedy zpracovávat nanejvýš 24 vláken. Máme tu 16 výkonných jader, jejichž frekvence by se měla blížit k 3,7 GHz, a 8 úsporných. Integrované GPU může mít 60 nebo 76 jader, což by mělo znamenat 7680 nebo 9728 stream procesorů. Sdílená paměť se pak vyznačuje kapacitou až 192 GB a běží s propustností 800 GB/s, čímž se vyrovnává high-endovým grafickým kartám. Papírové předpoklady zní dobře spíše pro GPU než CPU, jaká ale bude skutečnost?

dokončil svůj přechod na Apple Silicon, tedy své vlastní procesory. I Mac Pro totiž získal nový procesor M2 Ultra . Nyní tu máme první recenze a testy, na které se nyní podíváme. Nejprve si ale připomeňme, co to tenvlastně je. Jde o 24jádrový procesor bez Hyper-Threadingu nebo podobné technologie, dokáže tedy zpracovávat nanejvýš 24 vláken. Máme tu 16 výkonných jader, jejichž frekvence by se měla blížit k 3,7 GHz, a 8 úsporných. Integrované GPU může mít 60 nebo 76 jader, což by mělo znamenat 7680 nebo 9728 stream procesorů. Sdílená paměť se pak vyznačuje kapacitou až 192 GB a běží s propustností 800 GB/s, čímž se vyrovnává high-endovým grafickým kartám. Papírové předpoklady zní dobře spíše pro GPU než CPU, jaká ale bude skutečnost?

Geekbench 6. Nebudeme zde zabíhat do přesných čísel na jednotky, protože výsledky testů se mnohdy dost liší. M2 Ultra zde dokáže dosahovat jednovláknového výkonu přes 2800 bodů, nicméně průměr mi vychází spíše někde okolo 2500 bodů. Pro představu, Intel Core i9-13900KS je zhruba na 3080 bodech, Core i9-13900K na 2940 bodech, AMD Ryzen 9 7950X pak má cca 2880 bodů. Ani nejlepší výsledek M2 Ultra (necelých 2840 bodů) tak nepřekonává průměr nejvýkonnějších procesorů AMD a Intelu. Na druhou stranu nejlepší procesor dostupný pro předchozí Mac Pro s Intelem, 28jádrový Xeon W-3275M, má v průměru pouhých 1350 bodů. M2 Ultra tak v jednovláknových aplikacích nabízí téměř 2násobný výkon proti nejlepšími Macu Pro minulé generace. Ani ménějádrové modely nedosahovaly vyššího výkonu.

Testů se objevilo hodně a jedním z nejčastějších je. Nebudeme zde zabíhat do přesných čísel na jednotky, protože výsledky testů se mnohdy dost liší. M2 Ultra zde dokáže dosahovatpřes 2800 bodů, nicméně průměr mi vychází spíše někde okolo. Pro představu, Intel Core i9-13900KS je zhruba na 3080 bodech, Core i9-13900K na 2940 bodech, AMD Ryzen 9 7950X pak má cca 2880 bodů. Ani nejlepší výsledek M2 Ultra (necelých 2840 bodů) tak nepřekonává průměr nejvýkonnějších procesorů AMD a Intelu. Na druhou stranu nejlepší procesor dostupný pro předchozí Mac Pro s Intelem, 28jádrový Xeon W-3275M, má v průměru pouhých 1350 bodů. M2 Ultra tak v jednovláknových aplikacích nabízí téměř 2násobný výkon proti nejlepšími Macu Pro minulé generace. Ani ménějádrové modely nedosahovaly vyššího výkonu.

Co vícevláknový výkon? Tam se tento 24vláknový procesor dostal v průměru na 20500 bodů. To je excelentní výsledek, protože tím překonává i 32vláknový AMD Ryzen 9 7950X, který má 18900 bodů nebo 7950X3D s 19400 body. Překonává také Core i9-13900K s 20 tisíci body. M2 Ultra ve vícevláknovém výkonu nestačí jen na 32vláknový Core i9-13900KS, který se dostal na 21700 bodů. Pro zajímavost, onen 28jádrový (56vláknový) Xeon W-3275M dosáhl jen na pouhých 10700 bodů. I zde je tak M2 Ultra v procesorovém výkonu 2násobně lepší než předchozí nejlepší procesor Intelu v Macu Pro. Pokud bychom proti němu postavili modernější mnohojádrové serverové procesory nebo Threadrippery, na ty by už pochopitelně neměl.



Objevily se i další testy např. ve srovnání s Core i9-13900K v Intel Nuc Extreme. Ve Photoshopu jsou si obě řešení rovnocenná, v importu 110 fotek v 61MPx a 150 snímků ve 100MPx v Lightroomu včetně generování náhledů už procesor M2 Ultra zvítězil. V případě první várky to bylo 71 proti 99 sekundám (o 29 % rychleji), v druhé várce pak 139 proti 212 sekundám (o více než 34 % rychleji). Také export byl v Lightroomu výrazně rychlejší, a to skoro o polovinu. Tam to bylo v JPEGu 88 proti 152 sekundám (-42 %), resp. 149 proti 323 sekundám (-54 %). Do TIFFu pak M2 Ultra nabídl o 34 % a 42 % kratší časy. V Adobe Premiere Pro dosáhl procesor o 23 % vyššího výkonu.



těchto testech např. M2 Ultra v renderování 12minutového videa potřeboval jen 138 sekund tam, kde 64jádrový Threadripper s RTX A6000 potřeboval 201 sekund. Pochopitelně mu nestačil ve vícevláknové verzi Cinebench R23 (28,6 proti 64,4 tisícům). Ve Photoshopu byl M2 Ultra dokonce o něco lepší, ale neměl na Core i9-12900K. Některé výsledky zde ale vypadají divně, třeba ty v Blenderu.

GPU? V Open CL Compute dle 131 tisíc bodů, což ho pasuje dokonce mírně pod GeForce RTX 4060 Ti se 134 tisíci body. RTX 4070 mu se 165 tisíci bodů utíká o necelých 26 % a RTX 4070 Ti pak dokonce s 208 tisíci o 59 %. A co? V Open CL Compute dle jednoho z testů v benchmarku Geekbench 5 získal M2 Ultra jen, což ho pasuje dokonce mírně pod GeForce RTX 4060 Ti se 134 tisíci body. RTX 4070 mu se 165 tisíci bodů utíká o necelých 26 % a RTX 4070 Ti pak dokonce s 208 tisíci o 59 %.

224 tisíc bodů. V tomto případě to ale překonalo dokonce i RTX 4070 (212 tisíc v OpenCL) a vyrovnal se s RTX 4070 Ti (necelých 224 tisíc bodů). Tento test bych bral ale s rezervou právě kvůli jiným rozhraním. Např. RX 6800 XT v Metalu překonává RX 7900 XT ve Vulkanu, což ale rozhodně není slabší karta. Proto zkusme raději jiné srovnání.

Naopak v Geekbench 6, kde se zkoušelo rozhraní Metal i OpenCL (což komplikuje srovnání), se M2 Ultra dostal na necelých. V tomto případě to ale překonalo dokonce i RTX 4070 (212 tisíc v OpenCL) a vyrovnal se s RTX 4070 Ti (necelých 224 tisíc bodů). Tento test bych bral ale s rezervou právě kvůli jiným rozhraním. Např. RX 6800 XT v Metalu překonává RX 7900 XT ve Vulkanu, což ale rozhodně není slabší karta. Proto zkusme raději jiné srovnání.

Databáze výsledků přímo u Geekbench přisuzuje M2 Ultra výkon 212 tisíc bodů v Metalu. Radeon RX 6800 XT je tu jen na 196 tisících bodů ani Radeon RX 6900 XT s 208 tisíci by M2 Ultra nepřekonal. Pokud se podíváme na další rozhraní, tak tu máme 121 tisíc bodů v OpenCL. Tady má RTX 4060 Ti 133 tisíc bodů a M2 Ultra je tak spíše mezi RTX 4060 Ti a RTX 3060 Ti (108 tisíc bodů).

Jaký je tedy závěr? Apple M2 Ultra sice nabízí solidní jednovláknový výkon, ten ale nestačí na dnešní nejlepší desktopové procesory AMD a Intelu. V případě vícevláknového výkonu to s výjimkou jediného desktopového procesoru Intelu překonává vše, co existuje. Tam ho výrazně překonají akorát Threadrippery a mnohojádrové serverové procesory. Zatímco toto se bavíme o benchmarcích hodnotících celkový výkon (tzn. v mnoha aplikacích bude výkon i horší), v aplikacích jako Lightroom nebo Premiere Pro vítězí a nabídne někdy i o desítky procent lepší výkon.

Jeho GPU nicméně není žádný zabíják high-endových grafických karet. V některých testech nedosahuje ani na RTX 4060 Ti, v jiných překonává Radeon RX 6900 XT, což se bavíme o výkonu mezi RTX 4070 a RTX 4070 Ti. Asi můžeme říci, že v průměru bude někde mezi RTX 4060 Ti a RTX 4070. Co se ještě často zmiňuje, je rozdíl v hlučnosti i spotřebě, kdy i menší Mac Studio s M2 Ultra dokáže běžet výrazně tišeji než sestavy s Intelem.