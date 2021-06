Bezplatný upgrade na Windows 11 bude možný až v roce 2022

Během premiéry Windows 11 padlo, že nový operační systém vyjde přibližně letos na podzim. Microsoft ovšem zapomněl zmínit jeden podstatný detail. Většina uživatelů totiž bude na Windows 11 čekat ještě déle. Během víkendu společnost na svém Twitteru upřesnila časovou osu vydávání „Jedenáctek“. Na první počítače se opravdu dostanou během tohoto roku, ale jejich distribuce bude trvat měsíce. Pro stávající počítače s Windows 10 bude nový operační systém dostupný až v příštím roce – slibovaná možnost bezplatného upgradu totiž bude zahájena během první poloviny roku 2022.

Jedinou oficiální možností, jak získat Windows 11 ještě v roce 2021, tedy možná bude nákup nového PC. Zatím není jasné, zda Microsoft kromě licencí pro OEM začne letos distribuovat také licence prostřednictvím maloobchodních kanálů. V takovém případě by si mohli nedočkavci, kteří nechtějí čekat na bezplatný upgrade, zakoupit Windows 11 v předstihu. Dlouhé čekání ovšem bude pro řadu fanoušků dalším zklamáním, které přináší Windows 11. Mezi další komplikace patří problémy s kompatibilitou, které způsobuje především požadavek na TPM 2.0. Až tento víkend vyšla nová verze nástroje PC Health Check , který by měl uživatelům prozradit, za jakého důvodu není jejich počítač připraven na upgrade.

Připomeňme, že od příštího týdne začne Microsoft distribuovat Windows 11 Insider Preview. Uživatelé, kteří mají zájem systém otestovat v předstihu, se mohou přihlásit na webu nebo prostřednictvím Windows Update, kde v levém panelu najdete možnost Program Windows Insider. Windows 11 lze prostřednictvím tohoto programu vyzkoušet také na některých počítačích, které podle nástroje PC Health Check nejsou kompatibilní.





Méně velkých aktualizací pro Windows 11

Při představování Windows 11 se Microsoft chlubil, že usnadní aktualizace operačního systému. Měsíční kumulativní updaty by totiž měly být co do objemu dat asi o 40 % menší a jejich instalace bude probíhat kompletně na pozadí, aby uživatel nebyl vůbec rušen při práci. Microsoft nabídne také volitelné aktualizace, které budou přidávat do systému určité funkce mimo hlavní aktualizace. Jedná se o „balíčky zkušeností“, které se zaměří např. na widgety. Tuto aktualizaci si uživatel bude moct dobrovolně stáhnout z Microsoft Store. Tím se v předstihu dostane k funkcím, které jsou pro něj důležité, což by mohlo přispět ke zmenšení „kumulativních“ aktualizací.

S příchodem Windows 11 skončí také éra dvou velkých aktualizací ročně (jarní a podzimní), na které jsme zvyklí z Windows 10. Nově by měla být vydán vždy jen jeden velký update ročně, ale zato snad s více novinkami.

