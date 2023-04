Bill Gates říká, že AI chatboti budou už za 2 roky vyučovat děti

Bill Gates

Zhruba před měsícem napsal 7stránkový otevřený dopis o AI a její budoucnosti. Na ASU+GSV Summitu v San Diegu o ní mluvil znova a zatímco někteří k ní mají poněkud kritický postoj jako Elon Musk (ačkoli ji sami vytváří ), Gates k ní má vztah především pozitivní. AI chatboti jako ChatGPT dokážou napsat velmi dobré eseje a dokonce už i básně, přičemž Gates předpokládá, že v následujících 18 měsících se schopnosti těchto systémů dále znatelně zlepší.

Vyzdvihuje ale především schopnost chatbotů pomáhat dětem se čtením, psaním a zlepšovat jejich schopnosti v obou ohledech. Možná to zní poněkud překvapivě, poněvadž chatbot může psát texty místo dětí, nicméně při správném použití může být chatbot pomocným prvkem, který naopak dětem pomáhá s vytvářením lépe strukturované kostry textu. Gatese zaujala možnost využít chatbota k vytváření zkrácených textů pro usnadnění a urychlení výzkumu a rešerší, také může být využit k poskytnutí zpětné vazby ohledně psaní. Dle Gatese mohou chatboti pomáhat i při výuce jazyků, kdy s ním děti mohou vést konverzaci v jiném jazyce a předpokládá, že do dvou let by se měl stát plnohodnotným systém pro takový účel (ostatně známé Duolingo zavedlo AI chatbota pro anglicko-španělský kurz v omezeném režimu - pro předplatitele v USA).

Bill Gates dále říká, že využití chatbota může být i přes případné platby předplatného levnější než najmutí lidského vyučujícího. Na druhou stranu stále přiznává, že pro matematiku to není nejlepší systém, poněvadž dělá poměrně zásadní chyby.