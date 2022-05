Boeing je konečně připraven na další pokus o start lodi Starliner

Boeing se tak stále snaží splnit Orbital Flight Test-2 , který byl loni překažen ještě před startem Starlineru kvůli celé řadě vadných ventilů v palivovém systému samotné lodi. Inženýrům se dlouho nedařilo je rozhýbat, až začalo být jasné, že to bude na delší dobu a Starliner pojede opět do hangáru. Podobné problémy má ostatně aktuálně i sama NASA , která už dle původního plánu měla mít misi Artemis I dávno splněnou.

Nyní NASA i Boeing potvrzují, že Starliner je připraven na další pokus o splnění Orbital Flight Testu-2, o což se snaží už od roku 2019. Jde o poslední velkou překážku, která brání Boeingu zařadit se do Commercial Crew Programu a vozit astronauty na Mezinárodní vesmírnou stanici. V rámci tohoto testu si to vyzkouší ještě bez posádky, aby pak mohla následovat už ostrá, ale přesto ještě zkušební mise s astronauty, než začne pravidelný provoz Starlineru.

Boeing měl přitom ještě v roce 2018 našlápnuto k tomu, že začne s lidmi létat k ISS dříve než SpaceX. Pak se ovšem v létě onoho roku objevil problém s únikem paliva, nastala řada zpoždění a původní Orbital Flight Test v prosinci 2019 dopadl tak, že vlivem chyby v softwaru se loď ocitla na špatné oběžné dráze a nedokázala se setkat s ISS, takže byla namísto toho navedena na přistání. Boeing sice mohl doufat, že mu tento pokus NASA uzná, ale nestalo se a agentura požadovala provedení náhradního testu, čili Orbital Flight Test-2. Ostatně při návratu během onoho nezdařeného pokusu málem došlo kvůli dalšímu problému k zažehnutí motorů lodi, což by loď téměř jistě zničilo.

Loni od léta pak Boeing řešit to, že celkem 13 ze 24 ventilů v palivovém systému nefungovalo a ačkoliv se na tom pracovalo po dobu několika měsíců, nepovedlo se rozchodit všechny ventily, takže zbývalo loď rozebrat. Nyní už je i dle United Launch Alliance (ULA) Starliner chystán pro start pomocí rakety Atlas V, který byl naplánován na 20. května v 00:54 našeho času.

Boeing přitom tvrdí, že problém s ventily je vyřešen a že byl, jak si inženýři dříve mysleli, skutečně spojen s tím že do palivového systému se dostala vlhkost. Voda pak reagovala s oxidačním činidlem a vytvořila se kyselina dusičná, která začala rozežírat hliníkové ventily, jež se pak začaly zasekávat. Boeing přitom nevytvořil nové ventily z jiného materiálu, ale přidal do systému další těsnění, která by měla problémům zabránit. Krom toho bylo rozhodnuto o tom, že únikový systém Starlineru bude plněn palivem jen krátce před startem.