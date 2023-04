Britský regulátor vystavil stopku převzetí Activision Blizzardu Microsoftem

Microsoft, že by chtěla koupit firmu Activision Blizzard za zhruba 69 mld.USD. Šlo by o rekordní akvizici, ta ale ještě pořád neproběhla a nynější situace spíše napovídá, že ani neproběhne. Ačkoli Microsoft slíbil, že hry získané akvizicí, ale nejen ty, budou po dobu 10 let k mání na

polovině ledna 2022 oznámila společnost, že by chtěla koupit firmuza zhruba 69 mld.USD. Šlo by o rekordní akvizici, ta ale ještě pořád neproběhla a nynější situace spíše napovídá, že ani neproběhne. Ačkoli Microsoft slíbil, že hry získané akvizicí, ale nejen ty, budou po dobu 10 let k mání na GeForce Now i platformě Nintendo , britského regulátora CMA (Competition and Markets Authority) se mu nepodařilo obměkčit. Ten návrh na akvizici zamítl. Podle něj by akvizice mohla být překážkou vznikajícímu trhu s cloudovým hraním. Kdyby měl Microsoft silnou pozici v cloudovém hraní, mohl by dle CMA ohrozit další inovace v této oblasti.

Microsoft naopak naznačil, že regulátor tomuto trhu moc nerozumí (resp. ho chápe špatně) a přirovnal situaci ke streamovacím službám, jako je Netflix. Společnost také po CMA chtěla, ať se to vyřeší např. tím, že se přímo stanoví, které hry a za jakých podmínek musí být k dispozici na jakých platformách během následujících 10 let. Regulátor tomuto návrhu nevyhověl. Microsoft také podotkl, že během poslední doby uzavřel smlouvy s dalšími poskytovateli, takže hry Activision Blizzardu jsou nyní dostupné na dalších 150 milionech zařízení. Obě firmy Activision Blizzard i Microsoft se chtějí proti rozhodnutí odvolat u britského Competition Appeals Tribunal. Pokud jde o akcie společností, Activision Blizzard dnes spadl o cca 11,5 %, Microsoft si naopak o 7,5 % polepšil (zde je to dáno ale také jeho hospodářskými výsledky).