Brýle Apple Vision Pro 2 prý mají být o polovinu levnější a začít na 1500-2500 USD

Apple nedávno vydal své Vision Pro. Zdá se však, že moc úspěchu nepobraly. Po prvotním slušném zájmu se už mnoho dalších zájemců nenašlo a původní odhad okolo 800 tisíc kusů pro rok 2024 se nyní zmenšil na zhruba polovinu, cca 400-450 tisíc kusů. Své v tom jistě hraje vysoká cena, která činí 3500 USD. Apple tak nakonec i pozdržel uvedení brýlí na další trhy mimo USA. A nyní nám tu vstupují do hry nové zákulisní informace. Proslýchá se, že v roce 2026 by mohla přijít druhá generace brýlí Apple Vision Pro 2, která by mohla být výrazně levnější. Pesimističtější odhady mluví o částce 2500 USD, což je stále hodně, optimističtější dokonce o 1500 USD, což už je cena, za kterou byly kdysi brýle Meta Quest Pro

Výpočty analytiků tvrdí, že dnešní cena hardwaru, ze kterého se skládají brýle, činí 1542 USD, takže když se připočítají vývojové náklady na software i hardware, další náklady společnosti a nějaký ten zisk, velmi vysoké ceně se nelze divit a asi si lze jen velmi těžko představit, že by s dnešními náklady mohly být pod nějakých 2500 USD. Nejdražší součástkou má být dvojice 4K OLED panelů, které vyrábí společnost Sony. Zde se nyní mluví o tom, že by se do dodavatelského řetězce pro tyto brýle mohla dostat čínská společnost SeeYa, která Applu už dodává testovací vzorky a Apple se podle zákulisních informací nyní bude rozhodovat, zda přejde na tyto levnější panely (a zda splňují nároky na kvalitu, kterou od nich očekává). Mluví se ale také o společnosti BOE, která už dodává displeje např. pro některé iPhony.

Alternativa se rovněž rýsuje také v oblasti pamětí, které byly speciálně vyvinuty pro potřeby systému brýlí s 12 kamerami. Tyto paměti nyní dodává SK Hynix, nicméně nově by je měla dodávat také společnost Samsung. Konkurenční boj by mohl stlačit ceny těchto komponent o něco níže. Současně se ale už nějakou dobu mluví o low-cost modelu brýlí, který se má objevit v roce 2025 nebo 2026. Nyní je tak otázkou, bavíme se o tu o dvou různých brýlích (levnějším modelu a levnějším nástupci toho dražšího) nebo o brýlích jedněch a těch samých?