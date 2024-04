O brýle Apple Vision Pro je prý malý zájem, dodávky mají spadnout téměř o 50 %

představil počátkem roku svoje brýle pro rozšířenou realitu. Přináší zajímavé technologie, nicméně mají i nějaké ty nevýhody. I přes neforemný kabel sloužící k jejich napájení nejsou zrovna lehké (váží jako velký iPad, a to je dost) a především jsou velmi drahé. Mark Zuckerberg z Mety se jim tak opakovaně vysmívá a na své síti Threads zveřejnil videa, kde srovnává svá řešení Quest proti brýlím od Applu. Ty totiž stojí 3500 USD, zatímco Quest 3 začíná na 500 USD, Quest Pro pak na 1000 USD. Apple tak už od začátku pozicoval své brýle na jiný segment trhu. Zatímco Meta se soustředí na spotřebitelskou základnu, tedy především na konzumaci VR obsahu, Apple se marketingově snaží tlačit Vision Pro spíše do tvůrčí oblasti, tedy do vytváření obsahu, pracovního nasazení a podobně. Hrám a sledování obsahu se sice nevyhýbá, ale nejsou v propagaci těchto brýlí primární. Pracovní oblast měla ospravedlnit vysokou cenu, ale nezdá se, že by to příliš pomohlo.