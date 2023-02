Brýle Applu pro AR/VR mají problémy a zpoždění, mají být až na WWDC

Na trh se smíšenou realitou (spojuje rozšířenou realitu AR a virtuální realitu VR) míří i společnost Apple. O jejích brýlích se mluví snad už nějakých 7-8 let a pořád se neobjevily. V posledních měsících to ale vypadá, že se uvedení přece jen blíží a původně se spekulovalo o letošním lednu. Ten je už za námi a další datum měl být letošní duben. Jak se ale nechal slyšet Mark Gurman z Bloombergu, ani tento termín prý nevyjde a měli bychom očekávat spíše červnovou vývojářskou konferenci WWDC 2023. Apple má totiž dle jeho slov problémy s vývojem hardwaru i softwaru.



Nejprve se ale podívejme, co by vlastně novinka měla obsahovat a umět. Hovoří se o tom, že zde bude operační systém prozatím nazvaný xrOS, procesor M2 z MacBooků a displeje se 4K rozlišením. Nebudou chybět ani kamery pro záznam okolí, což umožní vytvářet prostředí rozšířené reality. Samozřejmostí má být propojení s ekosystémem Applu a jeho aplikacemi jako Messages, Mail nebo Safari. Má přinést možnosti virtuálních video konferencí, realistické avatary i streamování videa, bude zde i možnost nákupu aplikací přes vlastní App Store. Velkou zajímavostí má být ovládání pomocí gest ve vzduchu jak ze sci-fi filmů (vzpomeňme např. na Minority Report).

Jenže Apple má pořád problémy s vývojem a doufejme, že nezopakuje chybu jako se svou bezdrátovou nabíječkou AirPower , kterou představil dříve, než překonal všechny technické problémy, což pak vyústilo ve vleklé odklady a zrušení. Apple tak řeší právě problémy s fungováním ovládání pomocí gest rukou a očí, také je potíží najít správný kompromis mezi výdrží na baterii a výkonem. To mělo vyústit v to, že baterie se stála externí (brýle v podstatě připojené na powerbanku), což je takové poněkud ne-Apple řešení.

Mnozí se obávají, že si Apple jen podřezává větev a nepřichází s žádným přelomovým řešením jako Meta, jejíž Reality Labs je prozatím jen obrovskou dírou na peníze . Jiní naopak věří, že svým smíšeným řešením může Apple převrátit svět virtuální a rozšířené reality, i když se mu rozhodně nepovede natlačit tuto technologii do mainstreamu. Očekává se totiž, že tyto brýle budou stát docela šílených 3000 USD (připomeňme, že už tak drahé Meta Quest Pro stojí polovinu). Hovoří se nicméně o tom, že by se v roce 2024 měla objevit i levnější varianta těchto brýlí, ale asi si nebudeme dělat iluze, že by mohlo jít o nějaké aspoň trochu lidové řešení.