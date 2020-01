Bude Thunderbolt 4 rychlejší? Dle informací Intelu nejspíše ne

Veřejnost se tak po představení Thunderboltu 4 pochopitelně pídila po tom, co nového nabídne. Dle jistých zdrojů z průmyslu má jít prostě o dopad certifikace rozhraní USB4 firmou Intel a právě toto nové USB bude založeno na rozhraní Thunderbolt 3. Že by Intel prostě chtěl mít v označení svého vlastního rozhraní už také číslovku 4?

Oficiální vyjádření Intelu je takové, že Thunderbolt 4 je založen na otevřených standardech a je zpětně kompatibilní s verzí 3. Další detaily chce Intel zveřejnit někdy později. Máme tu také zmínku o "nejnovějších vylepšeních rozhraní Thunderbolt" bez jakéhokoliv upřesnění.

Mluví se přitom o tom, že Thunderbolt 4 má využít rozhraní PCIe 4.0, ale to automaticky neznamená, že nabídne vyšší propustnost. Na přímou otázku o tom, zda bude rychlejší než starší verze Intel odpověděl, že na to také odpoví až někdy příště. Jenomže Intel odpověděl na to, s jakým USB protokolem své nové rozhraní srovnával. Jedná se o USB 3.1, což by znamenalo, že Thunderbolt 4 nemůže být rychlejší než 40 Gb/s, neboť maximum pro USB 3.1 je právě 10 Gb/s a jak víme, Intel slíbil čtyřnásobek. Až USB 3.2 nabízí i 20 Gb/s. Nicméně zvýšení propustnosti ještě opravdu nemůžeme vyloučit vzhledem k tomu, jak zmatené je označování různých verzí rozhraní USB a jak se toto označování i zpětně mění, tudíž není vyloučeno, že někde vznikla mýlka. Ostatně v případě USB4 to nemá být lepší