Ceny DRAM budou klesat kvůli válce a inflaci, zvláště pak paměti pro PC

Ceny pamětí NAND Flash poznamenala především kontaminace výroby v provozu firem WD a Kioxia , která má dalekosáhlé dopady a namísto poklesu cen těchto pamětí nastává zdražování, i když jen mírné. Cenu DRAM žádná podobná vyhraněná katastrofa nepoznamenala, ale namísto toho tu máme katastrofu celosvětovou v podobě dopadů války na Ukrajině. Ta ale bude mít právě na DRAM spíše opačný efekt než na mnohé jiné zboží. Očekávat lze jejich zlevňování, i když jen mírnější.





TrendForce už řadu měsíců mluví o tom, že poptávka po nových DRAM je slabá, a to kvůli napěchovaným skladům zákazníků. Ty se navíc aktuálně nevyprazdňují tak, jak by si to firmy představovaly. Poptávka po nových počítačích, telefonech a prostě elektronice využívající paměti DRAM totiž byla ovlivněna válkou na Ukrajině, která jen posílila celkovou inflaci, čili zákazníci obecně mají méně peněz na zbytné zboží. To dle TrendForce znamená, že přinejmenším nadcházející druhý kvartál bude poznamenán nadbytkem pamětí na trhu.

Na tabulce výše je potěšitelné zvláště to, že nejvíce mají klesat ceny pamětí DRAM pro PC, čili DDR4 a DDR5. O serverové paměti je větší zájem, takže ty mohou zůstat i na stejných cenách, což může platit i pro grafické paměti, ale spíše s potenciálem mírného růstu. Naopak více budou již zdražovat DDR3 v kolonce Consumer DRAM, což bylo i téma nedávného článku . Celkově pak přijde spíše pokles cen veškerých pamětí DRAM o 0 až 5 procent.

Proč ale mají mírně zdražovat grafické paměti DRAM, když se mluví spíše o nižší poptávce kvůli ochladnutí zájmu ze strany těžařů? Jde tu o něco jiného, a sice o to, že Micron brzy přestane vyrábět své 8Gb paměti GDDR6, což bude mít krátkodobý vliv na nabídku, kterou korejské firmy dle TrendForce nedokáží doplnit. Paměti GDDR6 s 8Gb kapacitou sice stále představují mainstream, ale ten by měl být v dohledné době nahrazen 16Gb kapacitou, na což se Micron evidentně chystá.



Zdroj: TZ TrendForce via TPU

