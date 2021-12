Chladič Intel RM1 vyzkoušen s procesorem Core i5-12400, jaké jsou teploty?

Intel ovšem v podstatě jen upravil provedení svých boxovaných chladičů, jež jsou jinak velice podobné starým modelům, čili jde stále o chladiče s měděným jádrem a hliníkovými paprskovitě uloženými žebry. Model RS1 pro nejslabší procesory by měděné jádro ani nemusel mít, ale RM1 pro Core i3 až Core i5 je má. Právě tento chladič nás zaujal svými plastovými žebry, která jen imitují výbavu výkonnějšího modelu RH1 , ale jinak má samozřejmě i hliníková žebra, ale ta jsou schovaná až níže.

Nové procesory Alder Lake-S vybavené těmito chladiči už se pomalu dostávají do obchodů, takže není divu, že už unikají i na veřejnost. Server 163 (via VideoCardz ) tak mohl vyfotit chladič RM1, který je přibalen k procesoru Core i5-12400 a také mohl vyzkoušet, zda ten stačí na svou práci.

Můžeme si je tak blíže prohlédnout a podívat se, jak plastová žebra sahají až úplně dolů na úroveň konců kovových žeber. Spony využívají klasické plastové zámky, jaké Intel využívá už dlouhou řadu let, hliníkové tělo chladiče bude opět extrudované s měděnou styčnou plochou zasazenou uprostřed, takže můžeme říci, že oproti starším modelům se v tomto případě nic zásadního nemění.

Core i5-12400 by měl mít v zátěži průměrnou spotřebu 81 W s maximem kolem 89 W, což se týkalo i zátěžového testu FPU v AIDA64, pod nímž teplota procesoru po osmi minutách vzrostla na maximálních 75 °C a v průměru se pohybovala na 70 °C, ale to při pokojové teplotě jen 20 °C. Ventilátor se v takové zátěži točil na 3100 RPM, což bylo prostě a subjektivně označeno jako slyšitelné.

Chladič RM1 by ale měl stačit i na uchlazení výkonnějších procesorů Core i7, které budou vybaveny oproti Core i5-12400 dalšími dvěma jádry Golden Cove a navíc i klastrem se čtyřmi slabšími Gracemont, čili v jejich případě by už mohly být teploty na hraně, a to zvláště v případě, kdy budou okolní teploty výrazně vyšší.

