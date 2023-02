Čína má svého chatbota MOSS: horší než ChatGPT a umí líp anglicky než čínsky

chatboty se doslova roztrhl pytel. Nejvíce se zmiňuje MOSS, jehož název evokuje jméno inteligentního kvantového počítače ze série čínských sci-fi filmů The Wandering Earth. Bohužel výsledky tohoto systému nejsou zatím tak excelentní, aby byl ChatGPT v jeho stínu. Přiznává to i doktor Xipeng Qiu z výše zmíněné univerzity, který MOSSe přirovnává k low-endové verzi ChatGPT.

se doslova roztrhl pytel. Nejvíce se zmiňuje ChatGPT od OpenAI (jeho základ je i v Bingu od Microsoftu), Google má svůj systém Bard , Meta připravuje LLaMA , je tu také Jasper a mnoho dalších. Další systémy se vyvíjí např. i v Číně, která nechce zůstat pozadu. V Natural Language Processing Lab na Fudan University v Šanghaji byl vyvinut systém, jehož název evokuje jméno inteligentního kvantového počítače ze série čínských sci-fi filmů The Wandering Earth. Bohužel výsledky tohoto systému nejsou zatím tak excelentní, aby byl ChatGPT v jeho stínu. Přiznává to i doktor Xipeng Qiu z výše zmíněné univerzity, který MOSSe přirovnává k low-endové verzi ChatGPT.

Chatbot byl spuštěn před několika dny a během chvíle spadly servery kvůli obrovskému zájmu pod zátěží uživatelů. Přitom veřejný přístup k chatbotu je na pozvánky nebo přes čekací listinu. Proti ChatGPT použili v Číně trochu jiný způsob trénování systému. ChatGPT byl ze začátku trénován nejen na otázkách, ale i na očekávaných odpovědích tak, aby systém lépe chápal významy dotazů a strukturu jazyka. MOSS byl rovnou trénován na dotazech, což trénování sice urychlilo, nicméně systém má řádově nižší počet parametrů, a tak není v porozumění zatím tak dobrý jako jeho konkurence.

Dalším problémem je vedle slabší stability a horších výsledků také to, že MOSS rozumí lépe angličtině než čínštině, což je docela paradoxní. Databáze textů pro práci systému tak obsahuje přes 300 miliard anglických slov, zatímco v případě těch čínských je to jen 30 miliard. ChatGPT přitom čínštině rozumí také a spolu s ní dalším cca 90 jazykům. Ještě by bylo dobré připomenout, že čínské firmy se moc do ChatGPT nehrnou a v podstatě ani nemohou. Obavy z necenzurovaných odpovědí vyústily v blokování systému. Přesto existují neoficiální aplikace, které nabízí přístup k ChatGPT. Někteří to také zkouší přes VPN, fungují-li.